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Xiaomi випустить смартфон «Катюша» і «Патріот»

12.01.2022
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Xiaomi Black Shark 3 5G

Xiaomi зайнялася розробкою двох версій геймерського смартфона Black Shark 5. Про це у своєму акаунті на Weibo повідомив відомий китайський інсайдер Digital Chat Station.


За інформацією спеціаліста, корпорація запустила у розробку нове покоління смартфонів для геймерів серії Black Shark. У основі фігурують дві модифікації пристрою під кодовими назвами «Катюша» і «Патріот». Автор не уточнив, чому у китайській компанії обрали саме ці назви. Найімовірніше, у продажу моделі вийдуть під загальною назвою Black Shark 5.

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Автор Digital Chat Station також зазначив, що флагманський апарат буде базуватися на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 1, мати акумулятор ємністю 4600 міліампер-годин та оболонку JOYUI на базі Android 12. За інформацією інсайдера Bald Panda , преміальна версія девайсу під назвою Black отримає 6,8-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2К і частотою 144 герца, а також батарею на 5000 міліампер-годин.

Терміни виходу девайсів не розкриваються. Очікується, що смартфони представлять до кінця 2022 року.

Актуальним смартфоном ігрової серії Xiaomi є Black Shark 4S Pro, що вийшов восени. Телефон, що має процесор Snapdragon 888+ та 16 гігабайт оперативної пам’яті, у жовтні очолив рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu.

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