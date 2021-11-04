Складено рейтинг кращих смартфонів жовтня 2021 року

Ось і добіг кінця жовтень місяць. Навіть незважаючи на те, що він видався не найпродуктивнішим для мобільного ринку, ми встигли побачити кілька гідних смартфонів від різних виробників. GSMinfo зібрав для вас п’ять цікавих, на нашу думку, варіантів в різних цінових категоріях.





Realme GT Neo 2T

Ще в березні ми побачили два привабливі смартфони – Realme GT і GT Neo. Обидва пристрої отримали любов фанатів – цим Realme привернула до себе ще більше користувачів по всьому світу.

З того часу вони встигли отримати “оновлення” у вигляді Realme GT Master Edition і GT Neo 2. Тепер компанія ще більше посилює свій вплив випуском смартфона GT Neo 2T. У новому смартфоні можна впізнати той самий березневий Realme GT Neo:

корпус з полікарбонату, вага 186 грам (GT Neo – 179 гр.)

процесор MTK Dimensity 1200 (6 нм; вісім ядер – Cortex-A78 3 ГГц x1, Cortex-A78 2.6 ГГц x3, Cortex-A55 2 ГГц x4; графіка Mali-G77 MC9); пам’ять LPDDR4X / UFS 3.1;

AMOLED E4-матриця, діагональ 6.43″, співвідношення сторін 20:9, роздільна здатність Full HD+, розгортка 120 Гц / відгук сенсора 360 Гц, пікова яскравість 1000 ніт, охоплення колірного простору DCI-P3;

потрійна камера з модулями на 64 (основний, f/1.79, 0.7 мкм, 1/2″, 26 мм), 8 (ширік, f/2.3, 1.12 мкм, 1/4″, 16 мм, кут огляду 120 градусів) та 2 (макро, f/2.4) МП; 16 МП селфі-модуль; зйомка відео в 4K/60 FPS;

акумулятор об’ємом 4500 мА/год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 65 Вт;

NFC, стереозвук, роз’єм 3.5 мм, сканер відбитків під дисплеєм, 2 мікрофони, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1.

Відмінностей у двох смартфонах практично немає (у 2T швидше зарядка), тому можна сміливо говорити про перевипуск моделі, що вдалася. Нам це тільки на руку – смартфон отримав “смачну” ціну: Realme GT Neo 2T у версії 8/128 ГБ коштує $328, 8/256 ГБ – $359, 12/256 ГБ – $406.

iQOO Z5x

Суббренд iQOO, яким володіє всім відома Vivo, представив бюджетний смартфон iQOO Z5x. Бренд вже давно відомий навіть в Україні та країнах СНД – чого тільки варті IQOO 7, 8 і Neo5.

Смартфон розглядається як представник середньо-бюджетного сегменту – в ньому є все для повсякденного використання, але до субфлагмана він не дотягує. У ньому відразу можна впізнати фірмовий почерк Vivo – блок камер та напис на спинці видають у ньому участь бренду.

У технічному плані смартфон для свого класу дуже непоганий:

як платформа виступає восьмиядерний чіп MTK Dimensity 900 (Cortex-A78 2.4 ГГц x2, Cortex-A55 2 ГГц x6; 6 нм; відеочіп Mali-G68 MC4); пам’ять LPDDR4X/UFS 2.1;

весь корпус виконаний із пластику, його вага – 189 грам;

екран – 6.58-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD+, підтримкою частоти оновлення 120 Гц і HDR, а також співвідношенням сторін 20:9;

два модулі в основному блоці камер: основний на 50 МП (f/1.8, фокусна відстань 26 мм) та макро на 2 МП (f/2.4); фронтальна камера має роздільну здатність 8 МП (f/2.0); зйомка відео в 4K/30 FPS;

смартфон підтримує швидку зарядку, її потужність – 44 Вт (40 хвилин до 70%); об’єм батареї – 5000 мА/год;

сканер відбитків у кнопці блокування, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, роз’єм 3.5 мм.

Як ми можемо зрозуміти, смартфон заточений під роботу в додатках та іграх – камера, наприклад, не найсильніша його ланка. Ще одним неприємним мінусом стала відсутність модуля NFC – для Китаю це норма, але ось у нас такий смартфон може і не прижитися. В цілому, якщо розглядати iQOO Z5x як “робочу конячку”, то це непоганий варіант, тим більше ціна на нього не кусається: модифікація 6/128 ГБ обійдеться в $235, 8/128 ГБ – в $250, 8/256 ГБ – $282.

Xiaomi 11 Lite NE

Смартфон був представлений у Китаї ще у вересні, але до нас офіційно дістався лише у жовтні. Не включити його до списку ми не могли з двох причин: перша – відмова від приставки Mi у власних смартфонах (11 Lite став одним з перших), друга – дуже тонкий корпус (6.8 мм) та невелика вага (158 грам) смартфона.

Але не поспішайте радіти: діагональ його дисплея – 6.55″, а довжина – 160 міліметрів (ширина – 75.7 мм). Нехай смартфон і не компактний, зате інших переваг у нього вистачає:

AMOLED-матриця з розгорткою 90 Гц, яскравість 500 ніт (у піку – 800 ніт), охоплення колірних просторів sRGB та DCI-P3; є підтримка відображення більше мільярда відтінків кольорів, HDR10+ і технологія Dolby Vision;

продуктивний чіп від Qualcomm – Snapdragon 778G (8 ядер; Cortex-A78 2.4 ГГц x1; Cortex-A78 2.2 ГГц x3;

Cortex-A55 1.9 ГГц x4; графічний чіп Adreno 642L); пам’ять стандартів LPDDR4X/UFS 2.2;

потрійна основна камера: головний модуль – 64 МП (діафрагма f/1.79, фокусна відстань 26 мм, розмір матриці 1/1.97″, розмір пікселя 0.7 мкм); ширококутний модуль – 8 МП (f/2.2, кут огляду 119 гр. /4″, 1.12 мкм); макро-модуль – 5 МП (f/2.4, 50 мм, 1/5″, 1.12 мкм); фронтальний модуль – 20 МП (f/2.2, 27 мм, 1/3.4″, 0.8 мкм); зйомка відео в 4K/30 FPS;

акумулятор об’ємом 4250 мА/год, підтримка швидкої зарядки 33 Вт;

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Type-C 2.0, сканер відбитків поєднаний з кнопкою блокування.

Не можу сказати, що цей смартфон – потенційний “король інстаграму”, але він має досить добротні камери і прийнятний середній чіп, якого вистачить з головою для більшості завдань. Але головна ставка у смартфоні, очевидно, зроблена на його зовнішній вигляд та вагу.

Вже зараз його можна купити в Україні за ціною, що стартує від 9600 гривень.

OnePlus 9RT

Такого смартфона від багатьма улюбленого бренду ми чекали довго. OnePlus, а точніше вже Oppo, нагадала нам про те, з чого починався шлях компанії – OnePlus 9RT вийшов майже безкомпромісним смартфоном для свого позиціонування.

Слово “майже” ми використали не випадково: відсутні бездротова зарядка і захист від води заважають йому бути справді ідеальним смартфоном, але гідним субфлагманом він від цього не перестає бути. Посудіть самі – у смартфоні OnePlus 9RT ми отримуємо:

флагманський восьмиядерний чіп Snapdragon 888 (трикластерна система з головним ядром Cortex-X1 2.84 ГГц, трьома продуктивними ядрами Cortex-A78 2.42 ГГц і чотирма енергоефективними ядрами Cortex-A55; 1; передову пам’ять LPDDR5 / UFS 3.1;

AMOLED-дисплей з підтримкою HDR10 +, роздільною здатністю Full HD +, охопленням sRGB і DCI-P3, розгортку / відгук сенсора 120 / 600 Гц; діагональ дисплея – 6.62 дюйми;

відмінний для такого смартфона набір камер з головним сенсором Sony IMX766 на 50 МП (f/1.8, 1 мкм, 1/1.56″, 24 мм, оптична стабілізація), ширококутним модулем на 16 МП (f/2.2, 1 мкм, 1/3.6 “, 123 гр., 14 мм) та макро модулем на 2 МП (f/2.4); селфі-камера отримала роздільну здатність 16 МП (f/2.4, 1/3.06”, 1 мкм); є можливість запису відео в 4K/60 FPS;

дуже швидку зарядку потужністю 65 Вт; акумулятор об’ємом 4500 мА/год (два елементи по 2250 мА/год) повністю заряджається за 30 хвилин;

свіжі модулі зв’язку Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, NFC, Type-C 2.0, стереозвук та сканер під дисплеєм.

Непоганий набір, чи не так? Все це пропонується нам за ціною від 510 доларів – стільки коштує варіація пам’яті 8/128 ГБ. На нашу думку, він має всі шанси стати справжнім хітом.

Google Pixel 6

Пристрої від Google були найочікуванішими смартфонами осені, не рахуючи iPhone від Apple. Шосте покоління смартфонів американської компанії вже викликало безліч емоцій у великої кількості людей, причому як негативних, так і позитивних.

Найбільше людям не подобається зовнішній вигляд смартфонів: блок камер у багатьох викликає обурення, як і вид фронтальної поверхні з камерою, що врізана в дисплей. Нас у його зовнішньому вигляді все влаштовує – він дуже гарний і самобутній.

Несподіванкою для багатьох став власний процесор бренду – Google Tensor. Руку до його створення доклала сама Samsung. За основу були взяті розробки корейської компанії. Правда це чи ні – невідомо, але так чи інакше ми отримали хоч якесь, але нововведення, що не може не радувати.

Про камери навіть говорити не доводиться – цифри говорять самі за себе: Google нарешті пішла від свого улюбленого 12-ти мегапіксельного сенсора Sony IMX363 на користь нового, великого, вдосконаленого… загалом тепер ми отримали сенсор Samsung GN1 з оптичною стабілізацією та роздільною здатністю 50 МП. Очевидно, що Pixel 6/6 Pro прямо зараз – одні з найкращих камерофонів на ринку, якщо не найкращі.

Google спромоглася нас порадувати і великою батареєю у своїх смартфонах. Звичайна шістка одержала об’єм 4600 мА/год, тоді як прошка – 5000 мА/год. До речі, це найбільші акумулятори за всю історію смартфонобудування Google. Заряджатися вони можуть двома способами: по дроті (блоку в комплекті немає) з потужністю 30 Вт, а також без дроту з потужністю 21/23 Вт для Pixel 6 і 6 Pro відповідно.

Трохи про дисплей та інші переваги: ​​в обох випадках ми отримали AMOLED-матрицю (6 Pro вона виконана за технологією LTPO). Діагональ, роздільну здатність, герцовку та інше ви зможете подивитися в короткому зведенні за характеристиками. Ми ж не можемо не згадати про повноцінний захист від води та пилу за стандартом IP68 для обох моделей – ось це по-флагманськи! Ну і все інше на місці: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, 5G / LTE, Type-C 3.1, стереодинаміки, три мікрофони і сканер під дисплеєм.

Короткий перелік характеристик (Pixel 6/Pixel 6 Pro):

дисплей – AMOLED / AMOLED-LTPO (6.4″, 90 Гц, Full HD+, HDR10+, Gorilla Glass Victus, 20:9/6.72″, 120 Гц, WQHD+, HDR10+, Gorilla Glass Victus, 19.5:9);

процесор – Google Tensor (8 ядер, Cortex-X1 2.8 ГГц x2; Cortex-A76 2.25 ГГц x2; Cortex-A55 1.8 ГГц x4; 5 нанометрів; графіка Mali-G78); пам’ять LPDDR5/UFS 3.1;

камера – два модулі в Pixel 6; основний – 50 МП (Samsung GN1, f/1.85, 1.2 мкм, 1/1.31”, 26 мм, лазерний автофокус, оптична стабілізація), ширококутний – 12 МП (f/2.2, 1.25 мкм, кут огляду 114 гр.); додатковий модуль Pixel 6 Pro – телефото на 48 МП (f/3.5, 0.8 мкм, 104 мм, 1/2″, оптична стабілізація, 4-кратний оптичний зум); селфі-модуль – 8 МП у Pixel 6 / 11 МП у Pixel 6 Pro;

батарея – 4600 мА/год/5000 мА/год, швидка зарядка 30 Вт по дроту та 21 Вт без дроту/ 23 Вт без дроту.

Найцікавіше в нових пікселях – їх ціна. Базовий Pixel 6 у варіації 8/128 ГБ коштує 600 доларів. Привезти його в Україну буде трохи дорожче, але все ж таки отримати повноцінний флагман без вад за такі гроші – дуже приваблива пропозиція.