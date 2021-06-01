Правоохоронці посадили фальшивомонетників через покупку принтера на OLX

Банда фальшивомонетників, які промишляли в Запоріжжі, була розкрита через покупку ними принтера на сервісі OLX. Її членами виявилися раніше судимі жителі регіону, вони знову опинилися за гратами за рішенням суду.





Подробиці інциденту

Правоохоронцям вдалося виявити угруповання фальшивомонетників, за якими тривалий час велося полювання. У банду входило кілька учасників, «кістяком» угруповання були двоє чоловіків, раніше побувавших в місцях позбавлення волі по аналогічній справі. Діяли вони гранично точно і вивірено – глава групи займався організацією процесу, його найближчий помічник друкував гроші, наводчики з’ясовували місця збуту, а реалізатори, серед яких було кілька жінок, купували дешеві товари, розплачуючись великими купюрами, отримуючи таким чином «відмиту» здачу.

В якості головного «знаряддя злочину» використовувався принтер, який злочинці купили на OLX. Розплатилися за пристрій вони також фальшивими грошима. Колишній власник захотів покласти виручені кошти в банк, але там виявили фальшивки і вилучили їх.

Бандити між тим активно поширювали підроблені гроші, вміло уникаючи уваги правоохоронців. У кожного з них була правдоподібна легенда:

«друкар» був зареєстрований, як виробник сувенірної продукції;

організатор просто здавав квартиру, в якій і відбувалося виробництво підробленої готівки;

реалізатори заявляли, що їм самим підсунули фальшивку, а вони через незнання нею розплачувалися.

Розв’язка наступила несподівано – запрошений як свідок колишній власник принтера упізнав пристрій, на якому було здійснено друк. Після цього один з реалізаторів зламався і зізнався у всьому. Потім правоохоронці «розкололи» інших.

Тепер фальшивомонетникам загрожує від 8 до 9 років в’язниці з повною конфіскацією майна.