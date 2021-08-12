ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ 3М ДЛЯ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

3М – американская многопрофильная международная корпорация, которая уже более 50 лет является лидером на рынке клейких лент. Компания изготавливает множество уникальных продуктов. Постоянные инновационные разработки позволяют корпорации патентовать новые товары и оставаться вне конкуренции.





Двухсторонний скотч 3М повышенной прочности

Производство такого скотча началось более 15 лет назад. Его рекомендуется использовать не только для ремонта электроники, но и в строительной сфере. Данный вид выполнен в виде двустороннего скотча и представляет собой сплошной слой клея без твердой основы. После снятия защитной пленки останется только готовая клеевая полоса.

Способы применения

Огромной популярностью уже много лет пользуются двусторонние скотчи. Они обеспечивают быстрое и крепкое сцепление материалов между собой, благодаря акриловой основе, которая имеет вязкие и эластичные свойства. За счет отличных адгезивных свойств скотча, его можно применять во многих сферах:

для наружной рекламы;

для ремонта электроники;

для монтажа декоративных элементов;

для крепления облицовочных материалов.

Использование двустороннего скотча 3М позволяет сохранить эстетический внешний вид изделий, не оставляя следов соединения.

Двухсторонний скотч для ремонта дисплеев

Двухсторонний скотч 3М стал альтернативой стандартному клею. Сохраняя свойства клеевых смесей, он превосходит их в удобстве использования. Работать со скотчем гораздо проще и быстрее. В основном его используют для приклеивания дисплея или сенсорного экрана на смартфон и планшет. Прочность соединения зависит от площади контакта между поверхностью и адгезивом. То есть, благодаря сильному зажиму, повышается прочность соединения, увеличивая контактную площадь.

Скотч можно разделить на две основные категории:

с основой (вспененная, тканевая, пленочная, бумажная); без основы (чаще всего поставляется фасованными листами разных размеров).

Производители китайских тачскринов часто самостоятельно наносят на дисплей необходимый скотч. Остается только снять защитную пленку, что облегчает работу неопытным мастерам.

Преимущества

Акриловые волокна являются основой двустороннего скотча. Именно акрил обеспечивает долгосрочное соединение. Данные ленты рекомендуется клеить на гладкие поверхности.

Основные преимущества:

универсальность; отличная влагоустойчивость; не желтеет, не пересыхает и не имеет запаха; равномерная толщина нанесения по всей поверхности; двусторонний скотч расходует более экономного, чем обычный клей; благодаря высокой термостойкости, устойчиво к перепадам температуры; устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов; высокая когезия дает возможность выдерживать постоянную нагрузку длительное время; работая с тонким материалом, гладкий адгезив позволяет получить качественный внешний вид; при необходимости, остаток скотча можно легко удалить с поверхности.

Особенности ремонта и рекомендации

Применение двухстороннего скотча во время ремонта не требует никаких особых навыков и дополнительного оборудования.

Склеиваемые поверхности обязательно должны быть очищенны и обезжирены. Для этого можно использовать спирт или не углеводородные растворители.

После чистки все части нужно просушить тканью или феном.

После приклеивания дайте деталям просохнуть.

Во время монтажа необходимо обязательно учитывать все габариты и вес предметов.

Ремонт рекомендуется проводить в оптимальном температурном режиме (от 20 до 40℃ и не ниже 10℃, иначе адгезив станет жестким, что не позволит получить качественное соединение).

Скотч после полимеризации, как и клей, остается эластичным.

При правильном соблюдении всех условий нанесения двустороннего скотча на сенсор, в дальнейшем он будет устойчив к низким температурам.