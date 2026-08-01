Пробити «стіну пам’яті»: китайці першими випустили контролер стандарту CXL 3.2

Китайська Montage Technology розпочала пробне виробництво контролера пам’яті MXC — за її даними, першого у світі чипа з підтримкою найновішої версії стандарту CXL 3.2. Розробка адресує одну з головних проблем сучасних дата-центрів, відому як «стіна пам’яті».

Що за «стіна» і до чого тут ШІ

У класичній серверній архітектурі оперативна пам’ять жорстко прив’язана до процесора: більше пам’яті — лише разом із новими CPU. Для епохи великих мовних моделей, які потребують колосальних обсягів швидкої пам’яті, це стало вузьким місцем. Стандарт CXL (Compute Express Link) руйнує цю зв’язку: він дозволяє процесорам, прискорювачам і пам’яті спілкуватися через швидкісну шину PCI Express, а пам’ять — нарощувати окремими модулями й навіть об’єднувати в спільні пули для кількох серверів.

Чип Montage якраз і є «розумним мостом» у цій схемі: він на льоту перетворює CXL-запити процесора на команди для зовнішніх модулів DDR5.

Параметр Значення Стандарт CXL 3.2 (Type 3) + PCIe 6.x Швидкість інтерфейсу до 64 ГТ/с Пам’ять два контролери DDR5 до 8000 МТ/с Сумісність Intel Xeon, AMD EPYC

Хто вже в грі

Показово, що розробку китайської компанії публічно підтримали ключові гравці галузі: Samsung і SK hynix уже інтегрували контролер у свої майбутні CXL-продукти й завершили первинну валідацію, а схвальні коментарі надали представники AMD. Для Пекіна це ще й іміджевий момент — китайський чип опинився на передньому краї відкритого серверного стандарту, який визначатиме архітектуру дата-центрів наступного десятиліття.

Утім, поки що йдеться про пробне виробництво: реальний вплив технології залежатиме від того, наскільки масово виробники серверів приймуть CXL 3.2 у комерційних продуктах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дата-центри для ШІ впираються не лише в пам’ять, а й в енергію: Crusoe та Aalo Atomics будують перший обчислювальний центр із живленням від власних модульних ядерних реакторів.