Де і як подивитися презентацію iPhone 14, AirPods 2 Pro та нового iPad

Сьогодні, 7 вересня, о 20:00 за київським часом відбудеться презентація Apple, на якій компанія покаже одні з найочікуваніших новинок.





Насамперед мова звичайно ж йде про флагманські iPhone 14 і 14 Pro. За даними інсайдерів, пристрої вперше за всю історію бренду отримають різні процесори у межах однієї лінійки. Базові iPhone 14 і 14 Max оснастять Apple A15 (або A15 Plus), тоді як iPhone 14 Pro і 14 Pro Max зможуть похвалитися найновішим Apple A16.

Разом зі смартфонами варто чекати і нове покоління бездротових навушників — AirPods Pro 2. Про них відомо не так багато, а значить, їхній анонс буде сповнений приємних сюрпризів.

Також на презентації покажуть бюджетний iPad з оновленим дизайном і цілий розсип «розумних» годинників лінійки Apple Watch. У тому числі і найдешевший смарт-годинник Apple за всю історію.

Переглянути осінню презентацію компанії можна як на її офіційному сайті (не працює у Windows-версії Google Chrome), так і на YouTube-каналі бренду.