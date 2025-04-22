REDMI розкрила характеристики смартфона Turbo 4 Pro

Бренд REDMI розповів подробиці про характеристики смартфона Turbo 4 Pro, який позиціонують як стильний і потужний «квазіфлагман».

Пристрій вийде з екраном значних розмірів – 6,83 дюйма. Матриця з роздільною здатністю 1,5K. Нижня рамка має товщину 1,9 мм, а верхня і бічні – 1,5 мм.

REDMI Turbo 4 Pro одним із перших на ринку отримає новий процесор Snapdragon 8s Gen 4. За даними компанії, смартфон вибиває 2,4 млн балів у тесті AnTuTu і здатний видавати 120 кадрів у мобільних іграх. Обіцяють, що чип охолоджуватиметься ефективною системою.

За живлення начинки відповідатиме батарея ємністю 7550 мА*год із підтримкою зворотної зарядки на 22,5 Вт. Телефон вийде використовувати як заміну зовнішньому акумулятору для зарядки інших пристроїв.

Презентація REDMI Turbo 4 Pro запланована на 24 квітня. У продаж смартфон надійде щонайменше в трьох кольорах. Скільки пристрій коштуватиме, поки не говорять.