Кабмін вирішив безкоштовно роздати ноутбуки українцям: хто може отримати

Нещодавно Ірина Верещук розповіла, що багатодітні родини зможуть отримати ноутбуки від держави. Видаватимуть їх лише тим сім’ям, які евакуювались з окупованих території та зони бойових дій. Таке рішення зробить доступним навчання для дітей.





Рішення було прийнято у КМУ. Невдовзі почнеться новий навчальний рік. За парти деякі діти першого вересня не сядуть. Все через те, що є загроза зі сторони ворога. З великою ймовірністю будуть обстрілювати школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Від держави-терориста можна чекати що завгодно.

Велика частина навчання проходитиме у режимі онлайн. Вчителі по всій Україні вже готові викладати предмети школярам та студентам.

Більшість родин, що полишили свої будинки, не мають змоги придбати ноутбуки. У когось все майно забрала війна. Відомо про багато випадків, коли на блокпостах армія РФ забирала у людей мобільні телефони та різну електроніку, також зафіксовано безліч крадіжок.

На сьогодні дуже багато українців покинули свої домівки тікаючи від війни із Херсонщини, Донеччини, Луганщини та інших регіонів. Дітей підготувати до нового навчального року важко, але можна. Держава докладе максимальних зусиль, щоб школярі отримали шанс на освіту, адже це право гарантоване Законом, і його ніхто не зможе забрати в українців, навіть війна.

Щоб налагодити навчальний процес, держава виділила кошти на закупівлю ноутбуків для дітей. Сім’ї, у яких три та більше дітей вже можуть звернутись до соціальних служб та подати заяву на отримання лептопа.

Надалі список допомоги евакуйованому населенню буде ще розширятись. Так, вже сьогодні, родини які погодились на виїзд з окупованих територій, отримують від держави безоплатний переїзд, допомогу з розселенням, продуктові набори та соціальні виплати від міжнародних організацій.