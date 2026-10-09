Radeon можуть подорожчати: AMD нібито переглянула ціни на популярні відеокарти

Як повідомляє TweakTown із посиланням на форум Board Channels, нові цінові орієнтири почали діяти з 1 жовтня. Оприлюднені дані стосуються китайського ринку. Джерело також стверджує, що AMD повідомила партнерів про зміни для інших країн, проте публічного підтвердження компанії наразі немає.

Йдеться про рекомендовані ціни для онлайн-продажу, або SEP. Вони задають орієнтир для ринку, але не означають, що всі магазини одночасно перепишуть цінники на однакову суму. Остаточна вартість залежить і від виробника конкретної відеокарти, і від продавця.

Які Radeon зачепили зміни

Найбільшу надбавку в оприлюдненому переліку отримала Radeon RX 9070. Також подорожчання торкнулося RX 9060 XT із 16 та 8 ГБ пам’яті, RX 9070 GRE і RX 7650 GRE. Для 16-гігабайтної RX 9060 XT підвищення помітніше, ніж для версії з удвічі меншим обсягом пам’яті.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Водночас рекомендовані ціни RX 9070 XT та бюджетної RX 6500 XT залишилися незмінними. Через це різниця між RX 9070 і старшою XT-версією скорочується. Якщо магазини дотримуватимуться нових орієнтирів, звичайна RX 9070 може втратити частину своєї цінової привабливості.

Можливою причиною називають зростання витрат на пам’ять і виробництво. За попередніми повідомленнями, AMD попереджала партнерів про подорожчання комплектів графічних процесорів із пам’яттю GDDR6 приблизно на 10%. Однак це не означає автоматичного підвищення роздрібної ціни кожної моделі на ті самі 10%.

Для українських покупців конкретних нових цін або строків їх запровадження поки немає. Опубліковані суми в доларах, які поширюють медіа, є перерахунком китайських цін, а не новим глобальним прайсом AMD. Тому переносити ці надбавки безпосередньо на українські магазини наразі немає підстав.