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Radeon можуть подорожчати: AMD нібито переглянула ціни на популярні відеокарти

AMD, за повідомленнями галузевих джерел, підвищила рекомендовані ціни на низку Radeon. Найбільше зміни зачепили RX 9070, але вплив на український ринок поки невідомий.

Автор:
Андрій Оробець
AMD Radeon RX 6900 XT

Як повідомляє TweakTown із посиланням на форум Board Channels, нові цінові орієнтири почали діяти з 1 жовтня. Оприлюднені дані стосуються китайського ринку. Джерело також стверджує, що AMD повідомила партнерів про зміни для інших країн, проте публічного підтвердження компанії наразі немає.

Йдеться про рекомендовані ціни для онлайн-продажу, або SEP. Вони задають орієнтир для ринку, але не означають, що всі магазини одночасно перепишуть цінники на однакову суму. Остаточна вартість залежить і від виробника конкретної відеокарти, і від продавця.

Які Radeon зачепили зміни

Найбільшу надбавку в оприлюдненому переліку отримала Radeon RX 9070. Також подорожчання торкнулося RX 9060 XT із 16 та 8 ГБ пам’яті, RX 9070 GRE і RX 7650 GRE. Для 16-гігабайтної RX 9060 XT підвищення помітніше, ніж для версії з удвічі меншим обсягом пам’яті.

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Водночас рекомендовані ціни RX 9070 XT та бюджетної RX 6500 XT залишилися незмінними. Через це різниця між RX 9070 і старшою XT-версією скорочується. Якщо магазини дотримуватимуться нових орієнтирів, звичайна RX 9070 може втратити частину своєї цінової привабливості.

Можливою причиною називають зростання витрат на пам’ять і виробництво. За попередніми повідомленнями, AMD попереджала партнерів про подорожчання комплектів графічних процесорів із пам’яттю GDDR6 приблизно на 10%. Однак це не означає автоматичного підвищення роздрібної ціни кожної моделі на ті самі 10%.

Для українських покупців конкретних нових цін або строків їх запровадження поки немає. Опубліковані суми в доларах, які поширюють медіа, є перерахунком китайських цін, а не новим глобальним прайсом AMD. Тому переносити ці надбавки безпосередньо на українські магазини наразі немає підстав.

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