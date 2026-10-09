Hardnews

Видеокарты Radeon могут подорожать: AMD якобы пересмотрела цены на популярные видеокарты

По сообщениям отраслевых источников, компания AMD повысила рекомендованные цены на ряд моделей Radeon. Больше всего изменения коснулись RX 9070, однако их влияние на украинский рынок пока неизвестно.

Автор:
Андрей Оробец
AMD Radeon RX 6900 XT

Как сообщает TweakTown со ссылкой на форум Board Channels, новые ценовые ориентиры вступили в силу с 1 октября. Опубликованные данные касаются китайского рынка. Источник также утверждает, что AMD сообщила партнерам об изменениях для других стран, однако публичного подтверждения со стороны компании пока нет.

Речь идет о рекомендуемых ценах для онлайн-продаж, или SEP. Они служат ориентиром для рынка, но не означают, что все магазины одновременно изменят ценники на одинаковую сумму. Окончательная стоимость зависит как от производителя конкретной видеокарты, так и от продавца.

Какие модели Radeon затронули эти изменения

Наибольшее повышение цены в опубликованном списке зафиксировала Radeon RX 9070. Также подорожала RX 9060 XT с 16 и 8 ГБ памяти, RX 9070 GRE и RX 7650 GRE. Для 16-гигабайтной RX 9060 XT повышение цены заметнее, чем для версии с вдвое меньшим объемом памяти.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

В то же время рекомендованные цены на RX 9070 XT и бюджетную RX 6500 XT остались неизменными. Из-за этого разница между RX 9070 и более продвинутой версией XT сокращается. Если магазины будут придерживаться новых ориентиров, обычная RX 9070 может потерять часть своей ценовой привлекательности.

В качестве возможной причины называют рост затрат на память и производство. По предварительным данным, AMD предупреждала партнеров о подорожании комплектов графических процессоров с памятью GDDR6 примерно на 10%. Однако это не означает автоматического повышения розничной цены каждой модели на те же 10%.

Для украинских покупателей конкретных новых цен или сроков их введения пока нет. Опубликованные суммы в долларах, которые распространяют СМИ, являются пересчётом китайских цен, а не новым глобальным прайсом AMD. Поэтому переносить эти надбавки непосредственно на украинские магазины пока нет оснований.

TAGGED:
Поделиться этой статьей

Сейчас на главной

Последние новости

Вас может заинтересовать