Видеокарты Radeon могут подорожать: AMD якобы пересмотрела цены на популярные видеокарты

Как сообщает TweakTown со ссылкой на форум Board Channels, новые ценовые ориентиры вступили в силу с 1 октября. Опубликованные данные касаются китайского рынка. Источник также утверждает, что AMD сообщила партнерам об изменениях для других стран, однако публичного подтверждения со стороны компании пока нет.

Речь идет о рекомендуемых ценах для онлайн-продаж, или SEP. Они служат ориентиром для рынка, но не означают, что все магазины одновременно изменят ценники на одинаковую сумму. Окончательная стоимость зависит как от производителя конкретной видеокарты, так и от продавца.

Какие модели Radeon затронули эти изменения

Наибольшее повышение цены в опубликованном списке зафиксировала Radeon RX 9070. Также подорожала RX 9060 XT с 16 и 8 ГБ памяти, RX 9070 GRE и RX 7650 GRE. Для 16-гигабайтной RX 9060 XT повышение цены заметнее, чем для версии с вдвое меньшим объемом памяти.

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В то же время рекомендованные цены на RX 9070 XT и бюджетную RX 6500 XT остались неизменными. Из-за этого разница между RX 9070 и более продвинутой версией XT сокращается. Если магазины будут придерживаться новых ориентиров, обычная RX 9070 может потерять часть своей ценовой привлекательности.

В качестве возможной причины называют рост затрат на память и производство. По предварительным данным, AMD предупреждала партнеров о подорожании комплектов графических процессоров с памятью GDDR6 примерно на 10%. Однако это не означает автоматического повышения розничной цены каждой модели на те же 10%.

Для украинских покупателей конкретных новых цен или сроков их введения пока нет. Опубликованные суммы в долларах, которые распространяют СМИ, являются пересчётом китайских цен, а не новым глобальным прайсом AMD. Поэтому переносить эти надбавки непосредственно на украинские магазины пока нет оснований.