Компактный флагман Xiaomi 18 Pro показал высокие результаты в независимом тестировании автономности, проведённом специалистами GSMArena. Несмотря на уменьшенную ёмкость аккумулятора в международной версии, смартфон заметно опередил основных конкурентов от Apple, Samsung и Google. Его показатель Active Use Score составил 21 час 39 минут.

Глобальная версия Xiaomi 18 Pro получила кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, тогда как китайская модификация оснащена батареей на 7000 мА·ч. Таким образом, международная модель потеряла примерно 14 % емкости. При этом смартфон сохранил компактный корпус высотой 151,8 мм и AMOLED-дисплей с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi 18 Pro обогнал конкурентов по автономности

По результатам тестирования GSMArena, Xiaomi 18 Pro продемонстрировал значительно лучший показатель средней автономности, чем большинство компактных флагманов. Для сравнения: iPhone 18 Pro показал результат 16 часов 44 минуты, Samsung Galaxy S26 — 15 часов 20 минут, а Google Pixel 11 Pro — 15 часов 39 минут.

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Итак, новинка Xiaomi опередила смартфон Apple почти на пять часов, а модель Samsung — более чем на шесть часов. При этом Xiaomi 18 Pro Max с более ёмким аккумулятором на 7050 мА·ч показал результат 23 часа 34 минуты. Стоит учитывать, что Active Use Score является расчетным показателем смешанного использования, а не гарантией непрерывной работы экрана в течение указанного времени.

Сколько времени заряжается Xiaomi 18 Pro

Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 90 Вт и беспроводную — до 50 Вт. В ходе практического тестирования заряд аккумулятора увеличился с 1% до 34% за 15 минут. Через полчаса заряд аккумулятора достиг 60%, а полная зарядка заняла примерно 50 минут.

В то же время тестировщики отметили два недостатка программного обеспечения. Xiaomi 18 Pro не предоставляет пользователю возможность самостоятельно устанавливать максимальный уровень заряда аккумулятора. Также отсутствует функция обходной зарядки (bypass charging), которая позволяет подавать электроэнергию непосредственно на компоненты смартфона без постоянной зарядки аккумулятора.

За производительность Xiaomi 18 Pro отвечает 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Смартфон также оснащён дополнительным 2,7-дюймовым AMOLED-дисплеем на задней панели, двумя 200-мегапиксельными камерами Leica и работает под управлением HyperOS 4.