Украина создает собственную сеть спутниковой связи: первый аппарат уже проходит испытания на орбите

Украина сделала важный шаг к созданию собственной спутниковой инфраструктуры. Компания HIMERA, известная разработкой защищенных систем связи, совместно с датским партнером GomSpace запустила первый экспериментальный спутник OBRIA NANO. Аппарат вывели на орбиту ещё 1 октября 2026 года с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter-18. Об успешном начале его эксплуатации разработчики официально сообщили 27 октября.

В настоящее время спутник проходит технические испытания, которые, по информации HIMERA, проходят в соответствии с планом. Инженеры проверяют технологии, необходимые для создания полноценной орбитальной группировки, способной обеспечивать связь на территории Украины. При этом OBRIA NANO пока остается экспериментальным аппаратом, а не частью готовой коммерческой сети.

Falcon 9

Зачем Украине собственная спутниковая сеть

Главная цель проекта OBRIA — снизить зависимость Украины от иностранных поставщиков спутниковой связи. Во время войны такая зависимость создает дополнительные риски, поскольку доступность критически важных каналов связи может зависеть от решений зарубежных компаний. Собственная система позволит Украине получить дополнительную инфраструктуру, управление которой будет осуществляться на национальном уровне.

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По словам соучредителя и генерального директора HIMERA Миши Рудоминского, запуск OBRIA NANO — лишь начальный этап гораздо более масштабного проекта. Компания стремится создать независимую спутниковую сеть, которая укрепит стратегическую безопасность государства и снизит его зависимость от внешних технологий. При этом будущая система должна не заменить все иностранные сервисы, а дополнить существующие каналы связи, в частности европейские спутниковые сети.

Важно, что OBRIA NANO будет находиться под контролем украинского оператора. Разработчики отмечают, что аппарат будет работать в интересах стратегической безопасности Украины, однако пока не раскрывают подробных технических характеристик, скорости передачи данных и других параметров. Также неизвестно, сколько именно спутников потребуется для развертывания полноценной сети.

Спутники и наземное оборудование планируют производить в Украине

Следующим важным этапом станет перенос части производства спутников и наземных терминалов на территорию Украины. HIMERA рассчитывает постепенно развивать собственные технологии, готовить специалистов и наращивать производственные мощности. Это позволит не только контролировать будущую систему связи, но и снизить зависимость от поставок оборудования из-за рубежа.

Техническим партнером проекта выступает датская компания GomSpace, специализирующаяся на разработке малых спутников и соответствующего оборудования. Компания работает с клиентами в более чем 60 странах мира и будет помогать украинским разработчикам в реализации космической части проекта. В перспективе планируется создать спутниковую группировку, способную обеспечить покрытие всей территории Украины.

В то же время сроки развертывания полноценной сети пока не называются. Нынешние орбитальные испытания должны показать, насколько эффективно работают выбранные технические решения и какие изменения потребуются перед запуском следующих аппаратов.

Таким образом, Украина пока не получила готовой альтернативы крупным спутниковым системам связи, но уже приступила к практической проверке технологий для создания собственной инфраструктуры. Если проект удастся реализовать, страна получит дополнительные независимые каналы связи, что особенно важно для государственной безопасности.