Google объявила о масштабном обновлении своего ИИ-агента Gemini Spark, который теперь получил название Tasks in Gemini и стал бесплатным для широкой аудитории. В отличие от обычного чат-бота, который в основном отвечает на вопросы, новый инструмент способен самостоятельно выполнять многоэтапные задачи: анализировать электронную почту, планировать встречи, искать товары, звонить в компании и помогать с оплатой покупок. Ранее подобные возможности были доступны преимущественно пользователям платных подписок Google AI.

Как сообщает Google в официальном блоге, обновленный сервис использует новую модель Gemini 4 Hydrogen и постепенно становится доступным в США, Канаде, Японии, Южной Корее, Австралии и Индии. Для работы с задачами достаточно открыть Gemini и переключить режим Chat на Tasks. При этом некоторые новые возможности, в частности автоматизированные телефонные звонки и покупки через Google Pay, на первом этапе ограничены американским рынком.

На что способен бесплатный ИИ-агент Google

Tasks in Gemini может работать с несколькими сервисами одновременно и выполнять задачи без постоянного участия пользователя. Например, агент способен проанализировать переписку в Gmail, найти важные даты, проверить свободное время в Google Calendar и создать соответствующие события. Также он может анализировать счета за коммунальные услуги, выявлять необычные расходы и искать возможности для экономии.

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Среди прочих возможностей — составление туристических маршрутов, сравнение товаров, отслеживание скидок и автоматизация повторяющихся задач. Пользователь может задать задачу, перейти к другим делам и получить уведомление по завершении работы. Google отмечает, что агент уже поддерживает интеграцию с более чем 60 сторонними приложениями и сервисами.

Особое внимание компания уделила взаимодействию со сторонними организациями. В США Gemini может самостоятельно звонить в магазины, автосервисы и другие компании, уточнять наличие товаров, сравнивать цены или договариваться о встречах. Агент представляется собеседнику как искусственный интеллект, а перед важными действиями запрашивает подтверждение у пользователя.

Еще одно нововведение — возможность отправлять задания по электронной почте на адрес [email protected]. Например, пользователь может отправить несколько писем с расписанием мероприятий, после чего агент проанализирует их и предложит добавить события в календарь. Также в США появилась возможность управлять задачами через SMS, Google Messages и iMessage.

Доступ к паролям и банковским картам: как Google защищает данные

Для выполнения более сложных задач Google интегрировала Gemini с Google Password Manager и платежной системой Google Pay. Благодаря этому агент может получать разрешенный пользователем доступ к учетным записям на сторонних сайтах и помогать оформлять покупки. При этом перед списанием денег требуется явное подтверждение, а пользователь может заранее установить максимальную сумму расходов.

Для платежей используется протокол Agent Payments Protocol (AP2) и токенизация банковских карт, что позволяет не передавать продавцам их настоящие номера. Google также сотрудничает с Mastercard и Visa для реализации безопасных платежей через ИИ-агента. Новая функция покупок доступна пользователям в возрасте от 18 лет в США.

В целях защиты персональных данных каждая задача выполняется в отдельной, аппаратно изолированной виртуальной машине Google Cloud Agent Compute Engine. Компания заявляет, что эти среды не используются совместно с другими пользователями. Дополнительно применяются механизмы защиты от вредоносных инструкций на веб-страницах и система Google Safe Browsing.

Однако полностью исключить ошибки ИИ невозможно. Google признает, что агент иногда может неправильно выполнить задачу, поэтому пользователям рекомендуется проверять результаты, особенно когда речь идет о платежах или работе с конфиденциальной информацией.

В Украине сервис Tasks in Gemini пока официально недоступен. Компания не назвала сроки расширения бесплатного доступа на европейские страны. В то же время выход сервиса за пределы платных подписок свидетельствует о намерении Google сделать автономных ИИ-агентов массовым инструментом, а не функцией, доступной исключительно для премиум-пользователей.