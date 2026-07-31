Новый элемент в меню «Пуск»: Windows 11 загружает приложение без ведома пользователей

Пользователи Windows 11 массово замечают в меню «Пуск» приложение, которое они не устанавливали: OneDrive Photos. Как выяснило издание Windows Latest, программа появляется автоматически — скорее всего, вместе с обновлениями клиента OneDrive — даже на компьютерах, где не выполнен вход в учетную запись Microsoft.

Дублер штатных «Фотографий»

OneDrive Photos — просмотрщик и простой редактор снимков: отображает локальные фото без подключения к облаку, позволяет редактировать изображения и устанавливать их в качестве обоев рабочего стола, а после входа в аккаунт добавляет облачный ИИ-поиск. Проблема в том, что почти всё это уже умеет штатное приложение «Фотографии», поэтому главный вопрос пользователей — зачем системе второй просмотрщик. К тому же технически новинка представляет собой не нативное приложение, а веб-страницу в оболочке WebView2.

Особую настороженность вызвал раздел «People», который группирует похожие лица на снимках. Функция включается только с явного согласия, а Microsoft предупреждает, что в некоторых странах такие данные считаются биометрическими. Впрочем, функция сканирования лиц в приложении, установившемся без запроса, доверия пользователей не добавила.

Удалить можно только вместе с OneDrive

Самое неприятное — отдельной кнопки удаления нет: избавиться от OneDrive Photos можно, только удалив весь OneDrive. Для тех, кто пользуется облачным сервисом Microsoft, этот путь фактически закрыт.

Ситуация повторяет уже знакомый сценарий: Microsoft регулярно добавляет в Windows приложения без согласия пользователей — от навязчивой интеграции Copilot до принудительной установки Microsoft 365 Copilot на бизнес-компьютеры. Появится ли возможность отдельного удаления, компания пока не комментирует.

Напомним, ранее мы писали о другом непопулярном решении Microsoft: компания привязывает корпоративную активацию Windows к TPM-чипам, что с 2028 года сделает неработоспособными самые распространённые пиратские активаторы.