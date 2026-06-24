Новый Media Player в Windows 11 разочаровал: работает медленнее, чем классическая версия, и «потребляет» больше памяти

Компания Microsoft выпустила тестовое обновление собственного приложения Media Player для Windows 11, однако первые тесты разочаровали пользователей. Как отмечает портал Digital Trends, современное приложение потребляет значительно больше оперативной памяти и медленнее открывает локальные видеофайлы, чем классический Windows Media Player, который успешно работает в системах компании уже почти 17 лет.

Новые функции и улучшения интерфейса

Последнее обновление под номером 11.2605.14.0 пока доступно только участникам экспериментальной программы Insider Preview — его начали распространять с 12 июня. Среди полезных нововведений разработчики выделяют:

Улучшенная работа с субтитрами и синхронизация их оформления с системными настройками Windows.

Более понятные сообщения об ошибках, связанных с отсутствием необходимых кодеков.

Переработанный механизм определения медиафайлов при сканировании библиотеки и удобный индикатор, отображающий процесс индексации.

Исправлены сбои при редактировании очереди воспроизведения и устранены ряд визуальных дефектов.

Улучшенное распознавание файлов, по замыслу разработчиков, должно снизить количество ошибок при воспроизведении мультимедиа.

Проблемы с производительностью и платные кодеки

Несмотря на визуальные доработки, основные претензии аудитории остались без ответа. По данным издания Windows Latest, в режиме простоя новый Media Player занимает около 377 МБ оперативной памяти, тогда как классической версии для сравнения достаточно всего лишь около 103 МБ. К тому же запуск обычного локального видео в обновленном приложении занимает заметно больше времени.

Особую сложность представляет политика в отношении современных кодеков. Популярный формат High Efficiency Video Coding (HEVC или H.265), в котором снимают видео большинство современных смартфонов, требует установки платного расширения HEVC Video Extensions стоимостью $0,99. Без него штатный плеер может просто не открыть такой файл. Отчасти это объясняется жесткими лицензионными условиями и патентными отчислениями, однако для обычного пользователя это обернулось неудобствами. Кроме того, в версии Windows 11 24H2 разработчики вообще убрали встроенную поддержку аудиоформата AC-3 (Dolby Digital).

Учитывая эти показатели, новый Media Player на данный момент скорее напоминает косметическое обновление интерфейса. В качестве достойной альтернативы пользователям рекомендуют выбирать бесплатные решения, такие как VLC и MPV, которые поддерживают HEVC и другие форматы «из коробки» без каких-либо дополнительных платежей.