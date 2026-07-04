Google просит помахать телефону: новая reCAPTCHA проверяет людей с помощью жестов

Проверка «Я не робот» всегда была компромиссом между безопасностью и удобством. Сначала пользователям приходилось расшифровывать искажённые буквы и цифры, затем — подбирать похожие изображения, а со временем система reCAPTCHA научилась работать почти незаметно, требуя всего одного клика или вовсе действуя в фоновом режиме. Казалось, разработчики движутся в сторону максимального удобства. Но последние шаги Google свидетельствуют о противоположной тенденции.

Новые требования уже создают проблемы

Еще в мае reCAPTCHA начала требовать наличия на Android-устройствах Google Play Services версии не ниже 25.41.30. Для большинства владельцев смартфонов это прошло незаметно, однако пользователи альтернативных, «облегчённых» прошивок без этого компонента — например, GrapheneOS — оказались в затруднительном положении.

Теперь Google готовит ещё более необычное нововведение.

Помашите рукой перед камерой, чтобы доказать, что вы человек

В официальной документации Google появилась информация о новом методе верификации — анализе видеоролика, на котором пользователь выполняет определенный жест рукой перед камерой смартфона. Механизм работает следующим образом: если система сомневается, имеет ли она дело с человеком, она запрашивает доступ к камере и просит показать конкретный жест.

Полученное видео анализирует модель искусственного интеллекта, которая отслеживает координаты 21 контрольной точки руки и на основе этих данных принимает решение — перед экраном человек или бот.

Google уверяет в безопасности, но есть нюансы

По словам компании, конфиденциальность пользователей не пострадает: видео обезличиваются и удаляются сразу после проверки, а звук вообще не записывается. Утешительная деталь для тех, кому эта идея не понравится, — по крайней мере на начальном этапе тест можно будет сознательно провалить и вернуться к привычным визуальным головоломкам.

Впрочем, будущее этой технологии выглядит неопределённым. По информации Tom’s Hardware, тестировщики уже смогли обойти систему, использовав для проверки обычные стоковые видео с изображением руки — и сделали это довольно быстро.

Похоже, стремление Google к всё более сложным способам отличить человека от бота напоминает классическое противостояние щита и меча: как только появляется новый барьер, кто-то сразу находит способ его обойти. Вопрос лишь в том, оправдывает ли это неудобства для обычных пользователей — особенно тех, кто совершенно не готов «махать» своим телефоном.