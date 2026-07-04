Google просить помахати телефону: нова reCAPTCHA перевіряє людей жестами

Перевірка “я не робот” завжди була компромісом між безпекою та зручністю. Спочатку користувачам доводилося розшифровувати спотворені літери й цифри, потім — підбирати схожі зображення, а згодом система reCAPTCHA навчилася працювати майже непомітно, вимагаючи лише одного кліку або й зовсім діючи у фоновому режимі. Здавалося, розробники рухаються у бік максимальної зручності. Але останні кроки Google свідчать про протилежну тенденцію.

Нові вимоги вже створюють проблеми

Ще у травні reCAPTCHA почала вимагати наявності на Android-пристрої Google Play Services версії не нижче 25.41.30. Для більшості власників смартфонів це пройшло непомітно, однак користувачі альтернативних, “полегшених” прошивок без цього компонента — наприклад, GrapheneOS — опинилися в незручному становищі.

Тепер Google готує ще більш незвичне нововведення.

Помахайте камері, щоб довести, що ви людина

У офіційній документації Google з’явилася інформація про новий метод верифікації — аналіз відеокліпу, на якому користувач виконує певний жест рукою перед камерою смартфона. Механізм працює так: якщо система сумнівається, чи має справу з людиною, вона запитує доступ до камери й просить показати конкретний жест.

Отримане відео аналізує модель штучного інтелекту, яка відстежує координати 21 контрольної точки руки і на основі цих даних ухвалює рішення — людина перед екраном чи бот.

Google запевняє в безпечності, але є нюанси

За словами компанії, приватність користувачів не постраждає: відео знеособлюються та видаляються одразу після перевірки, а звук взагалі не записується. Втішна деталь для тих, кому ідея не сподобається, — принаймні на початковому етапі тест можна буде свідомо провалити й повернутися до звичних візуальних головоломок.

Втім, майбутнє цієї технології виглядає непевним. За інформацією Tom’s Hardware, тестувальники вже змогли обійти систему, використавши для перевірки звичайні стокові відео з рукою — і зробили це доволі швидко.

Схоже, гонитва Google за все складнішими способами відрізнити людину від бота нагадує класичне протистояння щита і меча: щойно з’являється новий бар’єр, хтось одразу знаходить спосіб його обійти. Питання лише в тому, чи виправдовує це незручності для звичайних користувачів — особливо тих, хто зовсім не готовий “махати” своєму телефону.