Співробітників Microsoft вирішили перевезти з Китаю

Американська компанія Microsoft переводить десятки провідних дослідників у галузі штучного інтелекту з Китаю до Канади та планує закривати навчальний центр для інженерів у КНР. Про це пише газета Financial Times із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що компанія Microsoft Research Asia (MSRA), що знаходиться в Пекіні , розпочала оформлення канадських віз для кращих фахівців. Їх мають намір перевести до дослідницького інституту корпорації у Ванкувері .

За даними FT, планується релоціювати від 20 до 40 співробітників підрозділу MSRA до нової лабораторії. “Ванкуверський план” є відповіддю на напруженість у відносинах між США та Китаєм.

Два співробітники MSRA підтвердили виданню, що їм надходили пропозиції щодо роботи від китайських інтернет-компаній, проте фахівці вирішили поїхати до Канади.

“Microsoft має глибокі зв’язки з Китаєм, але присутність наших найкращих дослідників на території КНР пов’язана з ризиком, особливо для співробітників у сфері машинного навчання”, – зазначив один із джерел.

При цьому інсайдер зазначив, що Microsoft побоюється втрати цінних кадрів, яких зможуть переманити китайські компанії.

“Ми створюємо нову лабораторію у Ванкувері, яка буде організаційно об’єднана з MSRA і призначена для забезпечення кращої взаємодії з групами інженерів з Ванкувера”, – заявив представник Microsoft у відповідь на запит FT.