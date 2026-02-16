Масштабний витік: які смартфони Xiaomi, Redmi та POCO оновляться до Android 17

Незабаром після старту бета-тестування Android 17 у мережі з’явився розширений список пристроїв екосистеми Xiaomi, які отримають нову версію операційної системи з оболонкою HyperOS. Інформація базується на даних реєстру Android Enterprise Recommended (AER) — сертифікаційної програми Google для корпоративних пристроїв, що робить цей витік доволі надійним джерелом.

Перелік вражає своїм масштабом і охоплює кілька поколінь гаджетів, включаючи новітні моделі 2026 року. Серед флагманів Xiaomi оновлення гарантовано надійде на серії з 13-ї по перспективну 17-ту (включно з версіями Pro, Ultra та Max), а також на складані смартфони лінійок Mix Fold та Mix Flip. Власники планшетів також не залишаться осторонь: апдейт готують для серій Xiaomi Pad 6, 7 та 8.

Суббренд Redmi оновить свої хітові лінійки Note 14 та Note 15, а також високопродуктивні серії K (від K60 Ultra до K90) та Turbo. Для фанатів POCO новини теж приємні: Android 17 «прилетить» на смартфони F-серії (від F6 до F8), X-серії (X6, X7) та доступні моделі M-серії. Хоча точні дати виходу стабільних версій прошивки поки що не розголошуються, наявність цих моделей у реєстрі Google свідчить про активну фазу підготовки програмного забезпечення.