В приложении «Дія» появится карта интернета без освещения: провайдеров призвали добавить свои сети

Минцифра приступила к сбору данных для создания национальной карты xPON-сетей. После запуска украинцы смогут быстро проверить, доступен ли по их адресу энергонезависимый интернет.

В Украине готовят новый сервис для поиска интернета, который сможет работать во время отключений электроэнергии. Минцифры и «Дия» приступили к сбору данных для создания национальной карты xPON-сетей. Отныне интернет-провайдеры могут добавлять информацию о своем покрытии через портал «Дия».

Речь идет о технологии xPON — оптическом интернете, который может оставаться доступным даже во время отключений электроэнергии, если у провайдера и на оборудовании пользователя есть резервное питание. Именно такие сети стали особенно важными для украинцев после массовых атак на энергетическую инфраструктуру.

Как будет работать новая карта

После запуска карта поможет украинцам найти провайдера xPON по конкретному адресу. Это должно упростить поиск автономного интернета для дома, офиса, учебы или работы во время возможных отключений электроэнергии.

На карте можно будет проверить:

есть ли xPON-покрытие по нужному адресу;

какие провайдеры работают в конкретном доме или районе;

работает ли Интернет во время отключений электроэнергии;

сколько времени может работать подключение без электричества;

какие компании можно рассмотреть для подключения.

В Минцифре отмечают, что чем больше провайдеров предоставят свои данные, тем быстрее карта сможет заработать для всех пользователей в приложении «Дия».

Зачем это нужно украинцам

По данным «Дии», технологией xPON уже пользуются 54 % абонентов, а услуги на базе этой технологии предоставляют более 1 200 провайдеров. Теперь эти компании могут добавить свои зоны покрытия на будущую карту энергонезависимого интернета.

Для пользователей это важно по нескольким причинам. Во время отключений электроэнергии обычный интернет в доме может пропадать, если оборудование провайдера или домашний роутер не имеют резервного питания. xPON-сети гораздо лучше подходят для таких условий, ведь оптическая инфраструктура более энергоэффективна и может работать дольше при наличии батарей.

По сути, новая карта должна помочь украинцам ещё до подключения понять, какой провайдер может обеспечить более стабильный интернет во время отключений электроэнергии.

Провайдерам, работающим с xPON, необходимо авторизоваться на портале «Дия», предоставить информацию о покрытии и дождаться её обработки. После запуска сервиса эти данные станут доступны пользователям на карте.

Министерство цифровых технологий ранее сообщало, что на карте в приложении «Дия» украинцы смогут видеть xPON-провайдеров для конкретного дома или улицы, наличие технологии и ориентировочное время работы сети во время отключений — например, 4, 8 или 72 часа.

Таким образом, «Дия» постепенно превращается не только в приложение для работы с документами и государственными услугами, но и в инструмент для проверки критически важной инфраструктуры. Для украинцев это может стать простым способом заранее подготовиться к возможным отключениям электричества.