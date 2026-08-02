Реванш в консольной войне? Xbox обнаружила уязвимое место PlayStation 6

Следующее поколение консолей Xbox под кодовым названием Project Helix может получить козырь в противостоянии с PlayStation 6 — поддержку физических дисков. Об этом сообщил журналист Digital Foundry Джон Линнеман, и если слухи подтвердятся, Microsoft и Sony сделают противоположные ставки в споре о будущем физических носителей.

Не ради продаж, а ради совместимости

Главная цель дисковода — не продавать новые игры на дисках, а сохранить обратную совместимость. Речь идет о том, чтобы владельцы имеющихся коллекций могли и дальше играть в свои физические игры на новой консоли. Это традиционно сильная сторона Xbox: Microsoft на протяжении многих лет планомерно добавляла на современные платформы игры с оригинальной Xbox и Xbox 360, заработав репутацию бренда, дружественного к ретрогеймерам и коллекционерам.

По словам Линнемана, наиболее вероятным решением был бы не встроенный, а внешний оптический привод. Microsoft также изучала технологию «диск в цифровой формат»: пользователь однократно сканирует физический диск, а игра привязывается к его учётной записи в качестве цифровой лицензии — дальше носитель уже не нужен.

Sony, тем временем, полностью переходит на «цифру»

Именно на этом фоне замысел Xbox выглядит особенно красноречиво. По имеющимся данным, PlayStation 6 станет полностью цифровой консолью, вообще не оснащённой дисководом. Решение Sony уже вызвало недовольство части игроков, которые не хотят терять возможность покупать, перепродавать и коллекционировать физические игры. Если Microsoft сохранит поддержку дисков, она получит готовую аудиторию, недовольную курсом PlayStation — редкий случай, когда Xbox может набрать очко в проигранной, казалось бы, консольной войне.

Почему это пока только слухи

Здесь следует проявлять сдержанность, и не только из-за привычной для инсайдеров неопределённости. Источники делились этой информацией ещё до того, как новый руководитель игрового подразделения Xbox Аша Шарма провела стратегическую «перезагрузку» направления. Реструктуризация вполне могла затронуть и «дисковые» планы, поэтому насколько этот замысел пережил смену курса — неизвестно.

Официально Microsoft не раскрывала ни технических характеристик, ни даты выхода Project Helix; по оценкам отраслевых экспертов, ориентировочная цена колеблется в пределах 600–800 долларов. Поэтому пока что поддержка дисков — привлекательный, но не гарантированный козырь, который может так и не попасть в финальную версию консоли.