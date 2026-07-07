Ошибка в Windows 11 может «съесть» до 500 ГБ памяти: как проверить свой компьютер

В Windows 11 обнаружили неприятную ошибку, из-за которой системный файл может незаметно занять сотни гигабайтов на диске. В некоторых случаях речь идет о потере до 500 ГБ свободного места.

Проблема связана с файлом CapabilityAccessManager.db-wal. В нормальном состоянии он должен занимать всего несколько мегабайт, но из-за сбоя может разрастаться до десятков или даже сотен гигабайт. Это не только быстро заполняет накопитель, но и может заметно замедлить работу системы.

Почему это происходит

Этот файл относится к службе Capability Access Manager, которая отвечает за разрешения приложений в Windows. Именно она управляет доступом программ к определенным возможностям системы, например к камере, микрофону, местоположению и другим функциям.

Из-за ошибки вспомогательный файл базы данных может увеличиваться в размере без видимых причин. В настройках Windows это не всегда легко заметить, ведь стандартный раздел «Хранилище» показывает общую загрузку диска, но не всегда позволяет быстро найти конкретный проблемный файл.

Как проверить, есть ли проблема

Самый простой способ — воспользоваться программами для анализа занимаемого места на диске, например TreeSize, WinDirStat или WizTree. Они показывают, какие папки и файлы занимают больше всего места.

Нужно проверить, не разросся ли файл:

CapabilityAccessManager.db-wal

Он находится в системной папке:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager

Если файл занимает несколько гигабайт или больше, компьютер может быть затронут этой ошибкой.

Кроме того, PCWorld приводит вариант проверки через командную строку с правами администратора:

robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP

Что делать пользователям

Microsoft уже подготовила исправление в обновлении KB5095093. Оно доступно в качестве необязательного обновления, а более широкое развертывание ожидается в рамках июльского Patch Tuesday.

Проверить наличие обновлений можно следующими способами:

Параметры → Windows Update → Дополнительные параметры → Необязательные обновления

Если на компьютере уже возникла эта проблема, не стоит просто вручную удалять файл или отключать службу Capability Access Manager. Такие действия могут привести к появлению новых ошибок в работе Windows и приложений.

Самый безопасный вариант — установить обновления от Microsoft и после этого проверить диск. Если место не освободилось автоматически или система работает нестабильно, лучше создать резервную копию важных данных и обратиться к специалисту.