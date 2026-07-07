Баг у Windows 11 може «з’їсти» до 500 ГБ пам’яті: як перевірити свій комп’ютер

У Windows 11 виявили неприємну помилку, через яку системний файл може непомітно зайняти сотні гігабайтів на диску. У деяких випадках йдеться про втрату до 500 ГБ вільного місця.

Проблема пов’язана з файлом CapabilityAccessManager.db-wal. У нормальному стані він має займати лише кілька мегабайтів, але через збій може розростатися до десятків або навіть сотень гігабайтів. Це не тільки швидко заповнює накопичувач, а й може помітно сповільнити роботу системи.

Чому це відбувається

Файл належить до служби Capability Access Manager, яка відповідає за дозволи застосунків у Windows. Саме вона керує доступом програм до певних можливостей системи, наприклад камери, мікрофона, розташування та інших функцій.

Через помилку допоміжний файл бази даних може збільшуватися без очевидних причин. У налаштуваннях Windows це не завжди легко помітити, адже стандартний розділ «Сховище» показує загальну зайнятість диска, але не завжди дозволяє швидко знайти конкретний проблемний файл.

Як перевірити, чи є проблема

Найпростіший спосіб — скористатися програмами для аналізу зайнятого місця на диску, наприклад TreeSize, WinDirStat або WizTree. Вони показують, які папки та файли займають найбільше простору.

Потрібно перевірити, чи не розрісся файл:

CapabilityAccessManager.db-wal

Він розташований у системній папці:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager

Якщо файл займає кілька гігабайтів або більше, комп’ютер може бути уражений цим багом.

Також PCWorld наводить варіант перевірки через командний рядок із правами адміністратора:

robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP

Що робити користувачам

Microsoft уже підготувала виправлення в оновленні KB5095093. Воно доступне як необов’язкове оновлення, а ширше розгортання очікується в межах липневого Patch Tuesday.

Перевірити наявність оновлення можна через:

Параметри → Windows Update → Додаткові параметри → Необов’язкові оновлення

Якщо комп’ютер уже зіткнувся з проблемою, не варто просто вручну видаляти файл або вимикати службу Capability Access Manager. Такі дії можуть призвести до нових помилок у роботі Windows і застосунків.

Найбезпечніший варіант — встановити оновлення від Microsoft і перевірити диск після цього. Якщо місце не звільнилося автоматично або система працює нестабільно, краще створити резервну копію важливих даних і звернутися до фахівця.