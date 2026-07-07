Баг у Windows 11 може «з’їсти» до 500 ГБ пам’яті: як перевірити свій комп’ютер

У Windows 11 виявили неприємну помилку, через яку системний файл може непомітно зайняти сотні гігабайтів на диску. У деяких випадках йдеться про втрату до 500 ГБ вільного місця.
Проблема пов’язана з файлом CapabilityAccessManager.db-wal. У нормальному стані він має займати лише кілька мегабайтів, але через збій може розростатися до десятків або навіть сотень гігабайтів. Це не тільки швидко заповнює накопичувач, а й може помітно сповільнити роботу системи.
Чому це відбувається
Файл належить до служби Capability Access Manager, яка відповідає за дозволи застосунків у Windows. Саме вона керує доступом програм до певних можливостей системи, наприклад камери, мікрофона, розташування та інших функцій.
Через помилку допоміжний файл бази даних може збільшуватися без очевидних причин. У налаштуваннях Windows це не завжди легко помітити, адже стандартний розділ «Сховище» показує загальну зайнятість диска, але не завжди дозволяє швидко знайти конкретний проблемний файл.
Як перевірити, чи є проблема
Найпростіший спосіб — скористатися програмами для аналізу зайнятого місця на диску, наприклад TreeSize, WinDirStat або WizTree. Вони показують, які папки та файли займають найбільше простору.
Потрібно перевірити, чи не розрісся файл:
CapabilityAccessManager.db-wal
Він розташований у системній папці:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager
Якщо файл займає кілька гігабайтів або більше, комп’ютер може бути уражений цим багом.
Також PCWorld наводить варіант перевірки через командний рядок із правами адміністратора:
robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP
Що робити користувачам
Microsoft уже підготувала виправлення в оновленні KB5095093. Воно доступне як необов’язкове оновлення, а ширше розгортання очікується в межах липневого Patch Tuesday.
Перевірити наявність оновлення можна через:
Параметри → Windows Update → Додаткові параметри → Необов’язкові оновлення
Якщо комп’ютер уже зіткнувся з проблемою, не варто просто вручну видаляти файл або вимикати службу Capability Access Manager. Такі дії можуть призвести до нових помилок у роботі Windows і застосунків.
Найбезпечніший варіант — встановити оновлення від Microsoft і перевірити диск після цього. Якщо місце не звільнилося автоматично або система працює нестабільно, краще створити резервну копію важливих даних і звернутися до фахівця.