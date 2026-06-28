Міноборони тестує новий цифровий сервіс в «Армія+»: військові подаватимуть рапорти онлайн

В Україні запускають тестування нового механізму переведення військовослужбовців між частинами. Процедуру хочуть зробити зрозумілішою та швидшою, а основним інструментом для подання документів стане застосунок «Армія+».

На першому етапі йдеться не про всі підрозділи ЗСУ, а лише про пілотний проєкт. Він працюватиме для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів. Якщо тестування покаже позитивний результат, новий підхід планують поширити й на інші підрозділи.

Хто зможе подати рапорт

Подати електронний рапорт на переведення зможуть військовослужбовці рядового та сержантського складу. Водночас передбачені певні обмеження: військовий має проходити службу у визначених корпусах, не обіймати офіцерську посаду та не перебувати у самовільному залишенні частини.

Переведення буде можливим між військовими частинами, які входять до складу відповідного корпусу або перебувають у його оперативному підпорядкуванні. Тобто йдеться не про вільний перехід у будь-який підрозділ ЗСУ, а про контрольований процес у межах однієї операційної зони.

У Міністерстві оборони пояснюють, що такий підхід має одночасно спростити процедуру для військових і зберегти бойову стійкість підрозділів. Саме тому на кількість переведень діятимуть щомісячні ліміти, а розгляд рапортів відбуватиметься у визначені строки.

Як працюватиме процедура в «Армія+»

Усі основні етапи проходитимуть у мобільному застосунку «Армія+». Військовослужбовець зможе подати рапорт з електронним підписом, відстежувати статус його розгляду та отримати рішення безпосередньо в застосунку.

Також у застосунку мають надаватися роз’яснення щодо ухваленого рішення. Це важливо, адже раніше військові часто скаржилися на непрозорість процедур і складність комунікації під час спроби переведення.

Бета-тест нової системи триватиме до 24 вересня. Після цього Міністерство оборони та Генеральний штаб мають оцінити результати й вирішити, як масштабувати механізм далі.

Для військових, яким потрібна додаткова консультація щодо умов переведення, працюватиме текстова служба підтримки в застосунку «Армія+». Також можна звернутися на безкоштовну гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1519.

Запуск такого механізму може стати важливим кроком у цифровізації військової служби. Якщо система працюватиме стабільно, вона дозволить зменшити бюрократію, зробити процес переведення прозорішим і дати військовим зрозумілий інструмент для подання рапортів.