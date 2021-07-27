Стала відома назва Android 13
Стало відома внутрішня кодова назва наступної версії Android. Вона походить від традиції називати операційку ім’ям різних десертів – Marshmallow, Jelly Bean і т.д.
ЗМІ дізналися , що розробники називають майбутню Android 13 Tiramisu – «Тірамісу». Починаючи з Android 10 компанія Google перестала вигадувати офіційні десертні назви для операційної системи. І, мабуть, офіційним «Тірамісу» теж не буде – залишиться лише кодовим ім’ям.
Відомо, що для Android 10 внутрішньою назвою був Quince Tart ( «Айвовий тарт»), для Android 11 – Red Velvet Cake ( «Торт Червоний оксамит»), а для Android 12, яка вийде цієї осені, – Snow Cone (Струганий лід).
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