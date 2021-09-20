Експерти розповіли, як захистити паролем історію пошуку і приховати свої секрети

Якщо ви не хочете, щоб друга половина, сусід по кімнаті або колега, з яким ви користуєтеся одним комп’ютером, стежили за вашою історією переглядів в браузері або пошуком на YouTube, сховайте і те, і інше за допомогою пароля. Розповідаємо, як це зробити.





Всі ваші дії в Google, включаючи пошук в інтернеті, на карті, історію YouTube, запити Google Асистенту, збираються воєдино і за замовчуванням відображаються на сайті activity.google.com. Це означає, що будь-хто, у кого є доступ до вашого пристрою, може бачити, що ви шукали, дивилися і запитували.

Щоб приховати цю інформацію, захистіть обліковий запис паролем. Після того, як ви активуєте цю функцію, вам (і всім іншим) потрібно буде ввести пароль облікового запису Google, щоб відкрити історію дій.

Щоб включити цю функцію, перейдіть на сайт activity.google.com. Увійдіть в обліковий запис, якщо ви ще цього не зробили, і натисніть посилання «Налаштувати перевірку для доступу до історії моїх дій».

У спливаючому вікні виберіть «Включити додаткову перевірку» і натисніть «Зберегти». Після цього введіть пароль на головному екрані входу в Google для підтвердження.

Після активації додаткової перевірки вам (і всім іншим, як і було задумано) доведеться натискати кнопку «Підтвердити» і вводити пароль кожного разу, коли ви хочете відкрити історію дій.

У практичному сенсі ця перевірка не є надто безпечною – вона просто вимагає введення пароля. Але якщо інша людина також знає ваш пароль, вона зможе легко увійти і переглянути всю інформацію.

Також ви можете налаштувати, щоб Google автоматично видаляв всі дані старше 3 місяців, 18 місяців або 36 місяців (на сторінці «Мої дії в Google» перейдіть в «Історія додатків і веб-пошуку», натисніть «Автовидалення» і виберіть необхідний інтервал). Те ж саме стосується історії місцезнаходжень і YouTube.