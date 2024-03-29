Павло Дуров додав в Telegram спеціальний функціонал для України

Усі користувачі популярного месенджера з України “з початку наступного тижня”, тобто в перших числах квітня, отримають можливість обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров.

Дуров зазначив, що за останні кілька днів україномовні та російськомовні користувачі месенджера стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до протиправних дій. Йдеться про організацію терактів.

“Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності. У результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів”, – уточнив засновник Telegram.

Це не єдине нововведення, пов’язане із захистом і безпекою користувачів. “Ми також впроваджуємо рішення на основі ШІ для ще більш ефективного опрацювання скарг”, – зазначив Дуров. Він нагадав, що Telegram – не місце для спам-розсилок і закликів до насильства.

Нагадаємо, що недавно Дуров дав перше інтерв’ю за останні кілька років, в якому розповів про вплив Кремля на роботу популярного месенджера.

Також повідомлялося, що з початку 2024 року в UAнеті був помічений сплеск фішингових атак за допомогою QR-кодів на українців у соцмережах і месенджерах.