Нову Need for Speed ​​випустять у листопаді — але вгамувати «Спрагу Швидкості» зможуть не всі

Гра готується для ПК та сучасних консолей PlayStation 5, Xbox Series S та Xbox Series X. Версії для PS4 та Xbox One чекати не слід.





Інформацією поділився авторитетний мережевий аналітик та журналіст, який спеціалізується на ігровій індустрії, Джефф Грабб (Jeff Grubb). Точної дати пан Грабб, втім, називати не став. Він обмежився лише просто «листопадам».

Чому Electronic Arts вирішила випустити її лише для систем із потужним залізом? Ймовірно, це пов’язано з тим, що видавництво хоче показати гонку по-справжньому нового покоління з крутою графікою, трасуванням променів та іншими сучасними спецефектами. І створення версії для слабких PlayStation 4 та Xbox One не дозволило б цього зробити.

До речі, інший інсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) припускає, що Need for Speed ​​2022 (робоча назва) вийде раніше. А саме – у вересні чи жовтні поточного року. Над проектом працює як Criterion Games, так і Codemasters Cheshire (автори DiRT 5).

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿