Telegram та Кремль: Дуров дав перше за сім років інтерв’ю

Творець популярного в Україні месенджера Тelegram Павло Дуров дав перше інтерв’ю з 2017 року. Бесіда з Financial Times була цілком присвячена саме цьому продукту. Бізнесмен розповів, що Telegram став однією з найпопулярніших соцмереж у світі, а кількість його користувачів досягла 900 млн осіб. Дуров також спростував заяви про те, що у російської влади є важелі тиску на Тelegram.

900 млн користувачів

В інтерв’ю FT Павло Дуров повідомив, що кількість користувачів Telegram досягла 900 млн осіб. За словами підприємця, месенджер став однією з найпопулярніших соцмереж у світі та заробив сотні мільйонів доларів завдяки рекламній біржі та преміум-підписці. Дуров зазначив, що Telegram уже наближається до прибутковості.

“Ми сподіваємося вийти в прибуток наступного року, якщо не цього”, – пояснив бізнесмен.

Джерела FT вважають, що, щойно це станеться, компанія, яка володіє месенджером, буде прагнути до лістингу в США. Саму можливість вийти на IPO Дуров не відкинув, проте не назвав конкретних термінів і майданчиків. Водночас співзасновник месенджера розповів, що глобальні технологічні фонди оцінили компанію більш ніж у $30 млрд. Однак продавати Telegram Дуров не планує.

“Загалом ми бачимо цінність в IPO як у засобі демократизації доступу до цінності Telegram”, – пояснив бізнесмен.

Він додав, що під час імовірного IPO месенджер подумає про продаж деякої частини акцій своїм постійним користувачам. Financial Times порівнює цей крок із ходом компанії Reddit, яка оголосила, що виділить частину своїх акцій роздрібним інвесторам перед IPO в Нью-Йорку.

Залучений акціонерний капітал, як пояснив Дуров, Telegram може витратити на впровадження чат-бота на базі штучного інтелекту (ШІ). Подробиці цього проекту підприємець не розкрив.

Модерація і цензура

Дуров також повідомив, що у 2024 році Telegram збирається вдосконалити свою систему модерації у зв’язку з проведенням у світі кількох президентських виборів. Месенджер планує впровадити, зокрема, механізми на базі ШІ.

При цьому Павло Дуров підкреслив, що вважає неправильним контролювати те, як люди висловлюють свої думки. Якщо вони не перетинають “червону лінію”, то цей контроль ні до чого, додав підприємець.

“Я вірю в конкуренцію ідей. Я вважаю, що щодо будь-якої ідеї повинні йти суперечки. <…> В іншому разі ми можемо швидко скотитися до авторитаризму”, – зазначив Дуров.

Не залежить від Кремля

У бесіді з Дуровим журналісти FT також підняли тему про те, що російська влада має зв’язок або певні важелі тиску на Telegram. Дуров назвав цю інформацію “неточною”.

Він нагадав, що виїхав із Росії через рік після того, як відмовився надавати ФСБ ключі для розшифровки листування шести осіб, яких звинувачували у скоєнні теракту в Санкт-Петербурзі. Дуров пояснив це тим, що Telegram не зміг би допомогти спецслужбам, оскільки це технічно неможливо.

“Частина мобільних номерів, які цікавлять ФСБ, ніколи не мали облікового запису в Telegram, інша їхня частина була автоматично видалена через неактивність ще минулого року”, – пояснював підприємець.

16 квітня 2018 року Роскомнадзор у зв’язку з відмовою Дурова почав блокування месенджера на території Росії. Формально воно тривало трохи більше ніж два роки. Однак у багатьох користувачів Telegram продовжував працювати як із сервісами обходу блокувань, так і без них. 18 червня 2020 року Роскомнагляд заявив про зняття блокування.