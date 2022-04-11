Опубліковані системні вимоги Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Реліз Vampire: The Masquerade – Bloodhunt заплановано на кінець квітня. Розробники нарешті розкрили офіційні системні вимоги проекту.





Для запуску гри потрібен скромний ПК. Достатньо відеокарти GeForce GTX 970 або аналога від AMD. Щодо оперативної пам’яті, то вистачить 8 ГБ. Мінімальні системні вимоги нижче:

Операційна система Windows 10.

Windows 10. Центральний процесор : Intel Core i5-7400 чи AMD Ryzen 3 1300X.

: Intel Core i5-7400 чи AMD Ryzen 3 1300X. Графічний адаптер : GeForce GTX 970 або Radeon RX 580 (4 ГБ відеопам’яті).

: GeForce GTX 970 або Radeon RX 580 (4 ГБ відеопам’яті). Об’єм оперативної пам’яті : 8 ГБ.

: 8 ГБ. Вільне місце на HDD чи SSD: 20 ГБ.

А ось для гри при високих налаштуваннях графіки знадобиться набагато потужніша система. З відеокартою, що оснащена 8 ГБ відеопам’яті. Вимоги такі:

Операційна система Windows 10.

Windows 10. Центральний процесор : Intel Core i7-8700K чи AMD Ryzen 5 3600X.

: Intel Core i7-8700K чи AMD Ryzen 5 3600X. Графічний адаптер : GeForce GTX 1080 або Radeon RX Vega 64 (8 ГБ відеопам’яті).

: GeForce GTX 1080 або Radeon RX Vega 64 (8 ГБ відеопам’яті). Об’єм оперативної пам’яті : 16 ГБ.

: 16 ГБ. Вільне місце на HDD чи SSD: 20 ГБ. Рекомендується використовувати SSD-накопичувач.

Тако слід відмітити, що гра підтримує технології апскейлінгу AMD FSR та NVIDIA DLSS.

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