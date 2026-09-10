Windows 11 отримала довгоочікуване оновлення: Microsoft повернула функцію, якої не було п’ять років

Microsoft почала поширювати велике вересневе оновлення Windows 11 KB5124008 для версій 24H2 та 25H2. Разом із виправленнями безпеки користувачі отримують функції, які раніше тестувалися лише в попередніх збірках системи.

Панель завдань знову можна переміщати

Найпомітніша зміна — повернення можливості змінювати розташування панелі завдань. У Windows 11 вона від самого запуску системи у 2021 році була фактично прив’язана до нижньої частини екрана.

Тепер у параметрах можна вибрати один із чотирьох варіантів:

знизу;

зверху;

ліворуч;

праворуч.

Налаштування знаходиться в розділі «Персоналізація» → «Панель завдань» → «Поведінка панелі завдань». Спливаючі меню та більшість елементів інтерфейсу автоматично адаптуються до її нового положення.

Панель можна зробити меншою

Microsoft також повернула компактний режим. Він зменшує не лише значки, а й висоту самої панелі, що особливо корисно на ноутбуках із невеликими екранами.

Є обмеження: компактний варіант і повноцінне поле пошуку наразі підтримуються лише тоді, коли панель розташована зверху або знизу.

Ще більше налаштувань отримало меню «Пуск». Тепер користувач може вибирати між малим, великим та автоматичним розміром, окремо приховувати закріплені програми, нещодавні елементи та список усіх застосунків. Розділ Recommended при цьому перейменували на Recent.

Оновлення KB5124008 уже поширюється через Windows Update, але частина нових функцій активується поступово. Тому навіть після встановлення патча вони можуть з’явитися на конкретному комп’ютері не одразу.