Windows 11 получила долгожданное обновление: Microsoft вернула функцию, которой не было пять лет

Microsoft начала распространять крупное сентябрьское обновление Windows 11 KB5124008 для версий 24H2 и 25H2. Наряду с исправлениями уязвимостей пользователи получают функции, которые ранее тестировались только в предварительных сборках системы.

Панель задач снова можно перемещать

Самое заметное изменение — возвращение возможности изменять расположение панели задач. В Windows 11 она с самого запуска системы в 2021 году была фактически привязана к нижней части экрана.

Теперь в настройках можно выбрать один из четырёх вариантов:

снизу;

сверху;

слева;

справа.

Настройки находятся в разделе «Персонализация» → «Панель задач» → «Поведение панели задач». Всплывающие меню и большинство элементов интерфейса автоматически адаптируются к её новому положению.

Панель можно уменьшить

Microsoft также вернула компактный режим. Он уменьшает не только значки, но и высоту самой панели, что особенно полезно на ноутбуках с небольшими экранами.

Существует ограничение: компактный вариант и полноценное поле поиска в настоящее время поддерживаются только в том случае, если панель расположена сверху или снизу.

Меню «Пуск» получило ещё больше настроек. Теперь пользователь может выбирать между маленьким, большим и автоматическим размером, а также отдельно скрывать закреплённые программы, недавние элементы и список всех приложений. Раздел «Recommended» при этом переименовали в «Recent».

Обновление KB5124008 уже распространяется через Windows Update, но часть новых функций активируется постепенно. Поэтому даже после установки патча они могут появиться на конкретном компьютере не сразу.