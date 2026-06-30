WhatsApp разрешил сохранять имена пользователей: зачем это нужно

WhatsApp начал предоставлять возможность резервирования имен пользователей. Новая функция позволит в будущем общаться в мессенджере без обязательного указания номера телефона. Об этом компания сообщила в официальном блоге.

Идея заключается в том, чтобы пользователи могли заранее выбрать уникальное имя, которое будут использовать после полноценного запуска функции позднее в этом году. В WhatsApp объясняют, что из-за аудитории, насчитывающей более 3 млрд человек, многие имена могут совпадать, поэтому резервирование открывают заранее.

Как это будет работать

Имя пользователя должно стать альтернативой номеру телефона для первого контакта. После запуска этой функции человек или компания, которым пользователь напишет впервые, не увидят его номер телефона, если в учетной записи будет включено имя пользователя.

В WhatsApp подчеркивают, что это не будет открытый каталог пользователей. В мессенджере не планируется вводить поиск по спискам или рекомендациям: чтобы связаться с человеком, нужно будет знать его точное имя пользователя. Также появится необязательный ключ имени пользователя — дополнительный способ контролировать, кто может написать первым.

Как зарезервировать имя

Зарезервировать имя можно в последней версии WhatsApp по следующему пути: «Настройки» → «Учетная запись» → «Имя пользователя». Компания также подготовила генератор имен, который может предложить уникальный вариант.

Для авторов, малого бизнеса и организаций предусмотрена возможность заявить права на уже существующее имя пользователя из Instagram или Facebook в WhatsApp.

Полный запуск функции «Имена пользователей» будет происходить постепенно в течение следующих месяцев. WhatsApp обещает уведомлять пользователей прямо в приложении, когда функция станет доступна в их стране.