WhatsApp дозволив резервувати імена користувачів: навіщо це потрібно

WhatsApp почав відкривати можливість резервування імен користувачів. Нова функція дозволить у майбутньому спілкуватися в месенджері без обов’язкового розкриття номера телефону. Про це компанія повідомила в офіційному блозі.

Ідея полягає в тому, щоб користувачі могли заздалегідь обрати унікальне ім’я, яке використовуватимуть після повноцінного запуску функції пізніше цього року. У WhatsApp пояснюють, що через аудиторію понад 3 млрд людей багато імен можуть збігатися, тому резервування відкривають заздалегідь.

Як це працюватиме

Ім’я користувача має стати альтернативою номеру телефону для першого контакту. Після запуску функції людина або бізнес, яким користувач напише вперше, не бачитимуть його номер телефону, якщо в обліковому записі буде ввімкнене ім’я користувача.

У WhatsApp наголошують, що це не буде відкритий каталог користувачів. У месенджері не планують пошуку за списками чи рекомендацій: щоб зв’язатися з людиною, потрібно буде знати її точне ім’я користувача. Також з’явиться необов’язковий ключ імені користувача — додатковий спосіб контролювати, хто може написати першим.

Як зарезервувати ім’я

Зарезервувати ім’я можна в останній версії WhatsApp за шляхом: Налаштування → Обліковий запис → Ім’я користувача. Компанія також підготувала генератор імен, який може запропонувати унікальний варіант.

Для авторів, малого бізнесу та організацій передбачена можливість заявити права на вже наявне ім’я користувача з Instagram або Facebook у WhatsApp.

Повноцінний запуск імен користувачів відбуватиметься поступово протягом наступних місяців. WhatsApp обіцяє повідомляти користувачів у самому застосунку, коли функція стане доступною в їхній країні.