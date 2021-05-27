Експерти розповіли, як зробити фото на iPhone ще кращими: варто включити функцію Deep Fusion

Разом з iPhone 11 Apple представила технологію зйомки Deep Fusion з використанням штучного інтелекту і нейронних мереж для отримання на виході максимально якісної фотографії. Технологію навіть встигли прозвати «режимом для светра», оскільки Deep Fusion найкраще справляється з обробкою дрібних деталей. І хоча багато де можна зустріти інформацію, що ця функція включена на нових iPhone за замовчуванням, найчастіше її необхідно активувати вручну в налаштуваннях. Нижче розповімо, як це зробити.





Що таке Deep Fusion?

При зйомці Deep Fusion використовує одразу кілька інструментів. Технологія аналізує кожен піксель і покращує його, отримуючи на виході максимально безшумний і максимально чіткий знімок без засветів і темних зон. Також вона робить три знімки з короткою витримкою до натискання на кнопку спуску затвора, а потім ще чотири, один з яких – на довгій витримці. Потім всі ці кадри об’єднуються в один і досягається більш високий рівень деталізації кадру. Разом з попіксельною обробкою знімка на виході виходить дійсно соковите фото.

Ось кілька прикладів (так, героїв спеціально попросили надіти светр тонкої в’язки):

Як працює Deep Fusion

Deep Fusion добре справляється з дрібними деталями

Як включити Deep Fusion на iPhone 11 і iPhone 12

Deep Fusion дійсно в більшості випадків включається автоматично, але цей режим активується тільки в певних випадках. В першу чергу у вас повинна бути встановлена ​​iOS 13.2 і новіше. Після цього перевірте наведене нижче

Відкрийте Налаштування на iPhone; Перейдіть до меню Камера та відкрийте його; У меню, в розділі Композиція вимкніть функцію Показ поза кадром.

Вимкніть цю функцію для роботи Deep Fusion

Після цього Deep Fusion буде спрацьовувати в автоматичному режимі. Хоча індикатор, який вказує на активну роботу Deep Fusion не з’явиться, ви однозначно помітите покращену якість фотографій.

Навіщо відключати функцію Показ поза кадром?

Вона використовується для захоплення іншої частини сцени за межами кадру, однак Deep Fusion не може працювати в такому режимі через нестачу пікселів фокусування і оптичної стабілізації зображення. Тому якщо ви залишите Показ поза кадром включеним, Deep Fusion працювати не буде.

На яких iPhone є Deep Fusion?

Підтримка технології Deep Fusion на даний момент передбачена в iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max і новіше. Головне, щоб в телефоні був 8-ядерний нейронний движок, встановлений в процесор A13 і A14.

Однак включити функцію Deep Fusion можна і на старих iPhone за допомогою сторонніх додатків. Наприклад, в популярному додатку камери Halide також є режим обробки фото зі штучним інтелектом (Smartest Processing), просто в цьому випадку використовуються алгоритми не Apple, а стороннього розробника. Вони працюють не так ефективно, але все-таки непогано, враховуючи, що інших варіантів покращити камеру айфона по суті немає.

Перевага Smartest Processing в тому, що дана функція може покращувати як звичайні фотографії, так і портретні знімки, і навіть нічні. Тоді як Deep Fusion зазвичай працює добре тільки в умовах з хорошим освітленням.