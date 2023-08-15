YouTube жорсткіше візьметься за користувачів з Adblock

YouTube вже давно шукає нові можливості для монетизації, і важлива частина цих пошуків – боротьба з блокувальниками реклами, якими активно користується велика частина аудиторії. Раніше розробники вже тестували спливаюче вікно, що зупиняє перегляд відео, якщо у користувача встановлений Adblock або його аналоги, а тепер це вікно ще трохи допрацювали.

Тепер в інтерфейсі, крім власне попередження, є таймер на 30-60 секунд, протягом яких людині з Adblock потрібно вирішити, відключити блокувальник і продовжити перегляд з рекламою або придбати передплату YouTube Premium. Поки таймер відображається зробити з вікном нічого не можна, як і залишитися на сайті з увімкненим блокувальником. Поки що нововведення зачепило обмежену кількість користувачів, що вказує на етап тестування.

Такі драконівські заходи боротьби з блокувальниками реклами потрібні для того, щоб підвищити інтерес аудиторії до передплати YouTube Premium, адже одна з її ключових фіч – відсутність рекламних вставок. Так що жити блокувальникам на платформі явно залишилося недовго, в тій чи іншій формі YouTube їх точно прикінчить.