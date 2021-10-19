Стало відомо, як подивитися, хто вас ігнорував в Instagram

В інстаграмі є прихована «папка з відмовами», в якій відображаються люди, які ігнорували вас. Щоб знайти цей список, потрібно попорпатися в «налаштуваннях».





Багато користувачів закривають свої акаунти в інстаграмі, щоб не допускати цікавих поглядів від незнайомців. Напевно ви подавали запити на підписку в соцмережі на різні профілі. Цілком ймовірно, що ви забули про них через кілька днів. Але інтернет пам’ятає все … як і Instagram.

Інстаграм дозволяє подивитися всі відправлені вами запити, які були проігноровані. Втім, є ймовірність, що заявку від вас просто не помітили.

Що потрібно зробити

Натисніть на іконку вашого профілю

Виберіть пункт «Налаштування»

Натисніть пункт «Безпека», зайдіть в «Доступ до даних»

Прокрутіть меню до пунктів «Контакти»

Знайдіть «Поточні запити на підписку»

Там ви побачите відправлені вами запити, що не були схвалені. Щоб скасувати їх, перейдіть в кожен профіль і відмініть запит вручну. Уточнимо, що це працює тільки на мобільних пристроях, а не в десктоп-версії.