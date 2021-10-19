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Стало відомо, як подивитися, хто вас ігнорував в Instagram

19.10.2021
1 хвилина на прочитання
instagram

В інстаграмі є прихована «папка з відмовами», в якій відображаються люди, які ігнорували вас. Щоб знайти цей список, потрібно попорпатися в «налаштуваннях».


Багато користувачів закривають свої акаунти в інстаграмі, щоб не допускати цікавих поглядів від незнайомців. Напевно ви подавали запити на підписку в соцмережі на різні профілі. Цілком ймовірно, що ви забули про них через кілька днів. Але інтернет пам’ятає все … як і Instagram.

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Інстаграм дозволяє подивитися всі відправлені вами запити, які були проігноровані. Втім, є ймовірність, що заявку від вас просто не помітили.

Що потрібно зробити

  • Натисніть на іконку вашого профілю
  • Виберіть пункт «Налаштування»
  • Натисніть пункт «Безпека», зайдіть в «Доступ до даних»
  • Прокрутіть меню до пунктів «Контакти»
  • Знайдіть «Поточні запити на підписку»

Там ви побачите відправлені вами запити, що не були схвалені. Щоб скасувати їх, перейдіть в кожен профіль і відмініть запит вручну. Уточнимо, що це працює тільки на мобільних пристроях, а не в десктоп-версії.

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19.10.2021
1 хвилина на прочитання

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