Стало відомо, як подивитися, хто вас ігнорував в Instagram
В інстаграмі є прихована «папка з відмовами», в якій відображаються люди, які ігнорували вас. Щоб знайти цей список, потрібно попорпатися в «налаштуваннях».
Багато користувачів закривають свої акаунти в інстаграмі, щоб не допускати цікавих поглядів від незнайомців. Напевно ви подавали запити на підписку в соцмережі на різні профілі. Цілком ймовірно, що ви забули про них через кілька днів. Але інтернет пам’ятає все … як і Instagram.
Інстаграм дозволяє подивитися всі відправлені вами запити, які були проігноровані. Втім, є ймовірність, що заявку від вас просто не помітили.
Що потрібно зробити
- Натисніть на іконку вашого профілю
- Виберіть пункт «Налаштування»
- Натисніть пункт «Безпека», зайдіть в «Доступ до даних»
- Прокрутіть меню до пунктів «Контакти»
- Знайдіть «Поточні запити на підписку»
Там ви побачите відправлені вами запити, що не були схвалені. Щоб скасувати їх, перейдіть в кожен профіль і відмініть запит вручну. Уточнимо, що це працює тільки на мобільних пристроях, а не в десктоп-версії.
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