Шахраї розповсюджують віруси для Android, створюючи сайти з помилками в назві

Кіберзлочинці масово атакують користувачів, розповсюджуючи віруси за допомогою фейкових сайтів, що маскуються під легітимні. Про це повідомляє портал Anti-Malware із посиланням на дослідження ІБ-компанії Cyble.

Для цього шахраї реєструють сайти з друкарськими помилками в назві — як правило, від офіційного сайту якогось бренду їх відрізняє одна літера, що не так сильно впадає в око жертві. Вже відомо про наявність у мережі сайтів, що маскуються під магазини додатків Android (Google Play, APKCombo та APKPure), а також популярні сервіси та соцмережі – PayPal, Snapchat та TikTok.

При заході на такий сайт на комп’ютер користувача завантажується банківський вірус ERMAC, який здатний не тільки спустошити рахунок жертви, а й викрасти цифрову валюту з криптогаманця. Щоб не потрапити на вудку шахраїв, слід ретельно перевіряти доменні імена сайтів щодо помилок і невідповідностей.