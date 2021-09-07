Як відключити функції, які витрачають інтернет на смартфонах Xiaomi

Сучасний користувач смартфонів вже звик до того, що системним додаткам потрібен постійний доступ в інтернет, але ви коли-небудь намагалися аналізувати на що саме він витрачається?





Здавалося б, мова не йде про сотні мегабайт, а значить можна залишити їх у спокої, але в сумі, ці фонові завантаження насамперед позначаються на автономності смартфона і в найближчих статтях ми розповімо вам про функції, які (на наш погляд) не несуть практичної користі і можуть бути легко відключені, без шкоди для загальної продуктивності системи.

Сподіваємося тема буде вам цікавою, а ці статті займуть гідне місце поруч з іншими інструкціями з налаштування Xiaomi, яким ми з вами займаємося протягом двох з половиною років.

Календар MIUI

Коли ми почали з’ясовувати на що саме цей системний додаток витрачає трафік, ми не очікували, що відповідь буде настільки очевидною. Подивіться на цей знімок і скажіть, ви не помічаєте нічого дивного?

Упевнені ви вже зрозуміли, що мова йде про відображення погоди. Але хто взагалі нею користується в додатку «Календар»? Тим часом, завантаження інформації про температуру та інших даних, відбувається незалежно від оновлення віджета на робочому столі.

Якщо говорити зовсім просто, то додаток «Календар» самостійно вирішує коли завантажити інформацію про погодні умови, а значить витрачає не тільки інтернет, але і запитує дані про місцезнаходження.

Щоб заборонити додатку робити це, натискаєте на три крапки в правому верхньому куті, заходите в «Налаштування» і переводите пункт «Показати інформацію про погоду» в неактивний стан.

Так само зверніться в пункт «Облікові календаря» і зупиніть синхронізацію з акаунтами, інформація з яких вас не цікавить, щоб додаток в фоні не довантажував дані.

Mi Video

Компанія Xiaomi зробила цей додаток справжнім «відео комбайном», але в наших широтах, більшість користувачів не використовує його для перегляду роликів в інтернеті.

Тим часом, навіть коли ви просто включаєте відео зняте на ваш смартфон, додаток «Mi Video» (без правильного налаштування) постійно аналізує ваші уподобання і оновлює список рекомендованого контенту, показуючи вам належне інформування, природно не без допомоги інтернету.

Щоб заборонити йому активність і моніторинг, заходите в меню «Профіль» -> Налаштування -> Популярно сьогодні (а потім і Знайдено нове локальне відео) і виключаєте єдиний перемикач.

Крім цього, якщо ви не використовуєте панель інструментів, можете вчинити з ним так само як з попередніми пунктами налаштувань.

І наостанок покажемо функцію, яку ми завжди відключаємо в налаштуваннях «Google Телефон». Заходьте в додаток -> три крапки -> Налаштування -> Місця поруч

Думаємо опис не вимагає пояснень і ви самі можете вирішити потрібно вам це чи ні. А ми продовжимо пошук непотрібних функцій в налаштуваннях системних додатків на смартфонах Xiaomi, щоб розповісти вам про них на сторінках нашого ресурсу.