Чи знаєте ви, що Google вирішила налякати всіх користувачів перед святом Хелловін?

Якщо ви заб’єте в пошуковик Google фразу «хелловін» або «halloween», то видача буде прикрашена різними привидами. Тільки от налякати когось складно, але посміхнутися вони змусять точно кожного.

Ця фішка називається «пасхалкою» і працює як у мобільній версії пошуку, так і в десктопній.

Великі компанії, які виробляють програмне забезпечення, часто вбудовують так звані «паски» у свій софт і не заявляють про це прямо – користувачі знаходять сюрпризи самостійно. Також і компанія Google – постійно впроваджує якесь нововведення, яке носить розважальний характер. Користувачі дізнаються про це за допомогою аналізу вихідного коду веб-сторінки Google. Як правило, це робиться перед будь-яким святом.

Нагадаю, що Хелловін відзначають більшість країн 31 жовтня, а багато хто і зовсім починає відзначати заздалегідь це свято.