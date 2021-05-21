Як легко та швидко зменшити споживання енергії акумулятора вашого Android-смартфона

Автономність смартфона – це мало не найважливіший фактор для кожного користувача. Те, що з часом батарея навіть найдорожчого гаджета зношується – факт. Але в будь-якому випадку ми можемо значно уповільнити цей процес, головне знати як це зробити і що впливає на заряд батареї. У цій статті ми розповімо про найбільш згубне налаштування в Android для батареї, яку повинен скинути абсолютно кожен користувач.





В ідеалі, Андроїд може витримати цілий тиждень без заряду. Але під впливом всіх цих функцій нам доводиться заряджати гаджет щодня.

Оптимізація

Оптимізація – це налаштування-рятівник для вашого телефону. Щоб заряд не зменшувався, оптимізуйте свій пристрій за декількома пунктами. Це не займе багато часу, вам вистачить і двох хвилин, зате автономність пристрою значно виросте.

1. Яскравість екрану

Прибираємо яскравість в 100% і включаємо автоматичне визначення. Телефон буде сам підлаштовуватися під навколишнє середовище і економити енергоспоживання екраном.

2. GPS

Часто ми не помічаємо, що він у нас включений. Хоча навіть не потрібно, звичайно якщо ми безперервно не користуємося додатком «Карта». GPS дуже сильно витрачає батарею. Тому не мучте пристрій і відключіть його.

3. Енергоспоживання

Багато хто недооцінює прості налаштування, які легко економлять батарею пристрою. Щоб гаджет розряджався менше потрібно:

Вимкнути вібрацію

Відключити анімацію в налаштуваннях «для розробників»

Задати певний період, після якого екран буде автоматично гаснути

Для того щоб не турбуватися про рівень заряду, слід купувати моделі з батарейками на 4500-5000 мАг. Більшість сучасних гаджетів оснащені саме такою ємністю.