Шахраї вкрали $25 млн прикидаючись іншою людиною за допомогою Deepfake

У Гонконгу співробітник транснаціональної компанії перевів шахраям $25,6 млн і лише за тиждень зрозумів, що його обдурили. Про це розповіло видання South China Morning Post – як з’ясувалося, для присиплення пильності жертви зловмисники використали технологію Deepfake.

Спочатку шахрай отримав контакти співробітника з достатніми повноваженнями, і написав йому від імені фінансового директора, після чого під час відеодзвінка від імені керівника та інших представників компанії дав інструкції щодо проведення транзакції. Це переконало жертву виконати 15 переказів на загальну суму $25,6 млн на різні рахунки в гонконгських банках.

Як виявилося, особи всіх учасників «зборів» були в реальному часі підроблені за допомогою Deepfake, а від імені тих, хто розмовляє з постраждалим, спілкувалися шахраї. Поліція Гонконгу взялася до розслідування справи, тому назва компанії не розголошується. Втім, її співробітники розповіли, як можна уникнути попадання у схожу ситуацію: перевіряти співрозмовників особистими питаннями чи спробувати розглянути заміну особи, попросивши покрутити головою.

Поліцейські також порекомендували керівникам повідомляти кожному співробітнику секретну фразу, яка буде індикатором справжності під час спілкування по телефону або відеозв’язку.