Переходити на Windows 11 ще зарано: вона працює повільніше, ніж “десятка”

На тлі низької популярності Windows 11 серед користувачів, наприкінці минулого року Microsoft заявила, що протягом усього 2022 року оптимізуватиме ОС. Звичайно, багато хто ставився до цих слів з часткою скептицизму, але як показали тести, які провела команда порталу Puget Systems, Windows 11 дійсно почала працювати швидше. Порівняно з жовтнем минулого року є непоганий приріст у швидкості. Щоправда, його все ще недостатньо, щоби конкурувати з «десяткою».





У більшості сценаріїв використання різниця у швидкості між ОС незначна, але «десятка» майже скрізь випереджає конкурента. Наприклад, при роботі в Adobe Premier Pro Windows 10 перевершує конкурента на 10%, а ось в режимі V-Ray CUDA на 20% краще за себе показала Windows 11.

Крім того, у Unreal Engine збірка на Intel Core i9 12900K з Windows 10 має майже дворазову перевагу. Ймовірно, це зумовлено тим, що цей процесор краще оптимізований під стару ОС, оскільки у разі інших чіпів такої великої різниці між операційними системами немає.

У популярному графічному редакторі Photoshop між системами спостерігається паритет, хоча на топовому чіпі INTEL тут трохи виривається вперед Windows 11.

Поки все ще не ясно, чи вдасться Microsoft оптимізувати Windows 11, щоб нова ОС працювала помітно швидше за попередника.