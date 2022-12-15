Створено спеціального бота для пошуку Пунктів Незламності

По всій Україні розгортають «Пункти Незламності». Це такі локації, де завжди є електрична енергія, інтернет, а також тепло. Їх підготували на випадок тривалих відключень електрики. Знайти такі місця прихистку у своєму місті українці зможуть за допомогою бота у Telegram. Про це повідомив Кирило Тимошенко, він обіймає посаду заступника голови Офісу президента.

Бот називається «Пункт Незламності». Щоб скористатись ним, достатньо у месендежрі у пошуку ввести цю назву українською мовою. Оригінальне ім’я @nezlamnistbot. Онлайн-помічник на аватарі має жовту блискавку на чорному фоні. Через нього можна шукати найближчі пункти.

Щоб перейти до пошуку, потрібно натиснути «розпочати». Всі інші дії користувач виконує за допомогою меню (просто тисне необхідний йому варіант із запропонованих). Чат-бот пропонує на ваш вибір перейти до:

пошуку пункту незламності;

корисної інформації;

можливості поділитись ботом із друзями.

У Пунктах Незламності можна зігрітись від холоду, скористатися інтернетом, зарядити гаджети. Також обладнані місця для мам із дітьми, є питна вода та аптечки. Можна одразу знайти ці пункти та записати їх адреси на той випадок, якщо через блекаут не буде мобільного інтернету.

Бот надасть інформацію щодо місткості пунктів, тривалості перебування у них, графіків роботи. Звісно, ніхто не буде виганяти одних людей, щоб обігріти інших, але українці мають свідомо ставитись до тої скрути, у якій опинились та давати змогу зігрітись й перепочити одне одному. Щоб знайти Пункт Незламності потрібно поділитись геолокацією, або написати адресу самостійно.

Відкривають такі локації органи місцевого самоврядування. Зараз місць на мапі небагато, але їх планують масово розгорнути вже найближчим часом.