Як покращити якість зв’язку набравши тільки 6 символів?

Іноді доводиться здійснювати дзвінки в населені пункти з низьким рівнем сигналу мережі або ж виникає необхідність в більш чіткому відтворенні мови співрозмовника. На допомогу приходить унікальна комбінація, яка дозволить підвищити якість звуку.





Навіщо покращувати зв’язок

Якщо потрібно поліпшити якість звуку під час розмови по мобільному телефону або зателефонувати своїм родичам, які проживають у віддалених населених пунктах з поганим покриттям мережі, можна скористатися режимом кодування GSM-EFR.

Чітка комбінація

Функція GSM-EFR дозволить покращити якість зв’язку приблизно на 5-10%. Це цифрове кодування голосу, яке працює на швидкості 12,2 Кбіт / с, усуває сторонні шуми і звуки під час розмови і забезпечує більш високе уловлювання зв’язку.

Дана система була розроблена і випущена фірмою Nokia і стала відома користувачам всіх марок телефонів.

Підключити цю функцію можна за допомогою комбінації – *3370#.

У чому підступ

Це дуже зручна послуга, яка зацікавила багатьох користувачів. Однак вона має ряд недоліків. За рахунок поліпшення якості зв’язку значно посилюється витрата батареї – і телефон потрібно буде заряджати частіше.

Апарат буде розряджатися швидше на 10%, ніж зазвичай.

Це не підійде власникам смартфонів з невеликою ємністю акумулятора. Тому, якщо вам потрібно така функція, то будьте готові до незручностей у вигляді сівшої батареї. Але це компенсується підвищеною якістю розмов.

Інші способи

Зв’язок можна покращити іншими способами, не вдаючись до кодування.

Наприклад, під час спілкування тримайте телефон не всією долонею, а двома пальцями. Таким чином ви не будете закривати рукою вбудовану антену і погіршувати її роботу, особливо корисний цей прийом в зонах зі слабким покриттям.

Підніміться на височину: гору, пагорб або на поверх вище – це посилить прийом сигналу.

Щоб поліпшити зв’язок вдома, можна встановити спеціальний приймач – підсилювач сигналу. Він складається з двох антен: зовнішньої і внутрішньої. Зовнішня встановлюється на вулиці, а внутрішня – в будинку. В результаті ви будете перебувати в зоні впевненого прийому і зможете спілкуватися по телефону без перешкод і шипіння.

Поміняйте сім-карту на нову. Для цього не потрібно міняти свій номер, в салоні вам просто видадуть нову картку з поточним номером.

Якщо всі перераховані дії не допомагають, то змініть мобільного оператора. Оскільки базові станції знаходяться на різних рівнях висоти, в різних місцях і місцевості, можливо, у вашому випадку це буде оптимальним рішенням.