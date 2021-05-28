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Як стати «невидимкою» в Viber – покрокова інструкція

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Можливість листуватися в месенджері – це відмінна і зручна функція, однак в деяких ситуаціях ви можете не хотіти, щоб інші учасники бесіди бачили, чи читаєте ви їх повідомлення і взагалі перебуваєте онлайн. У Viber існує можливість зробити свій профіль повністю анонімним для співрозмовників.


Як «піти в тінь» в Вайбері

Месенджер Viber пропонує дві відмінні можливості, які дозволять вам непомітно для співрозмовників читати їх повідомлення, при цьому залишаючись офлайн для них. Включається цей режим в налаштуваннях програми, не потрібно нічого додатково завантажувати і встановлювати.

Отже, розглянемо можливості докладніше. Для їх активації необхідно відкрити настройки програми, а потім перейти в меню “Конфіденційність”. Після цього можна поміняти дві опції.

  1. Анонімний статус. Даний режим зробить вас невидимим для співрозмовників, хоча ви будете онлайн. Зелений кружок на вашій іконці горіти перестане, також як і зникне дата вашого перебування в мережі. Замість цього з’явиться статус «Нещодавно». Для цього потрібно прибрати галочку в полі «Видимість в мережі».
  2. Повідомлення про прочитання повідомлення. Перебуваючи в анонімному режимі ви можете виставити галочку «Переглянуто». Тоді співрозмовник не бачитиме, що ви переглянули повідомлення, замість цього стане відображатися статус «доставлено».

Щоб зберегти зміни треба просто вийти з меню, сам месенджер перезавантажувати не потрібно. Однак ці настройки варто переглядати після кожного оновлення програми, тому що вони можуть збитися під час завантаження апдейта.

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