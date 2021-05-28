Як стати «невидимкою» в Viber – покрокова інструкція

Можливість листуватися в месенджері – це відмінна і зручна функція, однак в деяких ситуаціях ви можете не хотіти, щоб інші учасники бесіди бачили, чи читаєте ви їх повідомлення і взагалі перебуваєте онлайн. У Viber існує можливість зробити свій профіль повністю анонімним для співрозмовників.





Як «піти в тінь» в Вайбері

Месенджер Viber пропонує дві відмінні можливості, які дозволять вам непомітно для співрозмовників читати їх повідомлення, при цьому залишаючись офлайн для них. Включається цей режим в налаштуваннях програми, не потрібно нічого додатково завантажувати і встановлювати.

Отже, розглянемо можливості докладніше. Для їх активації необхідно відкрити настройки програми, а потім перейти в меню “Конфіденційність”. Після цього можна поміняти дві опції.

Анонімний статус. Даний режим зробить вас невидимим для співрозмовників, хоча ви будете онлайн. Зелений кружок на вашій іконці горіти перестане, також як і зникне дата вашого перебування в мережі. Замість цього з’явиться статус «Нещодавно». Для цього потрібно прибрати галочку в полі «Видимість в мережі». Повідомлення про прочитання повідомлення. Перебуваючи в анонімному режимі ви можете виставити галочку «Переглянуто». Тоді співрозмовник не бачитиме, що ви переглянули повідомлення, замість цього стане відображатися статус «доставлено».

Щоб зберегти зміни треба просто вийти з меню, сам месенджер перезавантажувати не потрібно. Однак ці настройки варто переглядати після кожного оновлення програми, тому що вони можуть збитися під час завантаження апдейта.