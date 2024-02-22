Windows 11 почне оновлюватися примусово

Windows 21H2 досягла закінчення терміну служби (EOL) вже 10 жовтня 2023 року, а версію 22H2 підтримуватимуть аж до 8 жовтня 2024 року. Після досягнення EOL, застарілі системи перестануть отримувати оновлення та патчі безпеки.

Передбачається, що Центр оновлення Windows буде без повідомлення ініціювати процедуру оновлення, що матиме позитивний вплив на “безпеку і здоров’я екосистеми”.

Зрозуміло, така політика сподобається далеко не всім користувачам. Такі несподівані оновлення можуть порушувати роботу чутливих програм і додавати непотрібні функції, а також змінювати деякі налаштування без відома користувача.

Так чи інакше, Центр оновлення Windows можна і зовсім відключити – для багатьох користувачів це може стати єдино правильним виходом із ситуації.