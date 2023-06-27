Google змінила логотип Android

Компанія Google заявила, що змінить написання назви Android та дизайн маскоту операційної системи. Нововведення набудуть чинності із виходом наступної версії мобільної ОС, повідомляє портал 9to5google.

Зазначається, що з виходом Android 14 написання назви операційної системи буде починатися не з малої літери «a», а з великої. Разом з тим, компанія відмовиться від використання плоского логотипу Android у вигляді зеленого робота на користь об’ємного. До цього остання зміна в логотипі ОС відбувалася у 2019 році.

Незважаючи на те, що вихід оновленого логотипу відбудеться не раніше осені 2023 року, Google протягом кількох місяців натякала на цю подію. Так, об’ємна голова робота мелькала на виставці CES 2023, конференції Google I/O 2023 і навіть у рекламних матеріалах Samsung Galaxy S23 та Z Flip4.

Передбачається, що новий логотип Android буде відображатись при включенні смартфонів. Зараз користувачі можуть спостерігати старий дизайн, що супроводжується фразою Powered by android (укр. — працює на android).