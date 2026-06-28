У «Резерв+» запрацювала функція для виправлення проблемного статусу військовозобов’язаних

Військовозобов’язані, у яких у застосунку «Резерв+» відображається проблемний статус через порушення правил військового обліку, можуть подати запит на перевірку та виправлення даних онлайн. Для цього в застосунку передбачена функція «Виправити дані онлайн».

Йдеться не про автоматичне скасування розшуку одним натисканням кнопки, а про дистанційний запит на уточнення інформації в реєстрі «Оберіг». Після його подання відповідальні органи мають перевірити дані та, якщо інформація підтвердиться, оновити статус користувача.

У Міністерстві оборони раніше пояснювали, що «Резерв+» поступово розширює можливості роботи з військово-обліковими даними. Зокрема, у застосунку можна побачити електронний військово-обліковий документ, отримувати сповіщення про зміни в реєстрі, а також подавати запити на виправлення неточностей.

Коли допоможе онлайн-запит

Функція «Виправити дані онлайн» може бути корисною, якщо в реєстрі відображається неправильний статус, є помилки у персональних даних, не підтягнулося бронювання або відстрочка, чи людина вже усунула порушення, але в застосунку досі бачить відповідне повідомлення.

Щоб подати запит, потрібно авторизуватися в «Резерв+», відкрити меню біля електронного військово-облікового документа та перейти до розділу виправлення даних. Після цього користувач обирає відповідну категорію проблеми й надсилає запит на перевірку.

Коли доведеться звертатися до ТЦК

Якщо дистанційне виправлення не спрацює або дані потребують додаткового підтвердження, військовозобов’язаному доведеться звернутися до ТЦК та СП особисто. З собою варто мати паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, а також документи, що підтверджують бронювання, відстрочку або інші підстави для зміни статусу.

У Міноборони також наголошують: якщо застосунок показує порушення правил військового обліку, краще не ігнорувати цей статус, а якнайшвидше з’ясувати причину — онлайн через «Резерв+» або безпосередньо в ТЦК.