Windows 12 може вийти вже наступного року

Ресурс Windows Central повідомив, що компанія Intel випадково розкрила інформацію про свій майбутній процесор, який, як повідомляється, підтримуватиме нову операційну систему від Microsoft, можливо, Windows 12.

Витік матеріалів стосувався платформи Intel Meteor Lake і згодом був видалений з мережі. Витік говорить про те, що Intel, можливо, готує свої процесори для операційної системи наступного покоління, і, згідно з розкритими даними, нові чіпи з’являться наприкінці 2024 року.

Старший редактор Зак Боуден зазначив, що витік не суперечить внутрішнім планам Microsoft випускати нові операційні системи кожні три роки, оскільки Windows 11 була випущена у жовтні 2021 року.